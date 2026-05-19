اتهام زوجها وشقيقه .. فلسطينية تعرضت للدهس والطعن ثم أحرقت داخل مركبتها

خبرني - أعلنت الشرطة الإسرائيلية فك رموز جريمة قتل الشابة مارلين الطوري من كفر قاسم في الداخل الفلسطيني المحتل التي وقعت يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي، حينما عثر على جثتها داخل سيارة أضرمت بها النار بمنطقة مفتوحة في المدينة.

وقدمت النيابة العامة تصريح مدع أمس، الإثنين، ضد زوج الضحية وشقيقه وهما من سكان بلدة تل السبع بمنطقة النقب، فيما من المقرر أن تقدم ضدهما لائحة اتهام خطيرة غدا الأربعاء، وتنسب إليهما تهم القتل والمساعدة على ارتكاب الجريمة وعرقلة سير التحقيق.

وتشير الشبهات إلى أن الضحية لم تتعرض للدهس فقط من قبل الزوج، بل تعرضت أيضا للطعن مرات عديدة في أنحاء جسدها، ثم أحرقت داخل مركبتها.

وقد اعتقلت الشرطة زوج الضحية في تل السبع، وكان على يديه آثار جروح في حينه، وقد جرى تمديد اعتقاله، ومع تقدم التحقيق ظهرت شبهات حول ضلوع شقيقه في الجريمة الذي جرى اعتقاله هو الآخر.

ويستدل من تفاصيل الجريمة، أن الزوج التقى الضحية في يوم الجريمة في "روش هعاين" القريبة من كفر قاسم، ثم توجها معا إلى منطقة مفتوحة قرب "نحشونيم"، حيث مكثا هناك عدة ساعات. وفي ساعات المساء أرسلت الضحية رسالة إلى صديقتها كتبت فيها أنها موجودة مع زوجها، وتشعر بأن هناك أمرا غير طبيعي، وتخشى حدوث شيء سيئ، وأعربت لها عن رغبتها في مغادرة المكان.

وبحسب التحقيق، فإنه في مرحلة معينة خرجت الضحية من سيارة زوجها وبدأت بالسير في المنطقة المفتوحة، وعندها وفق الشبهات قاد الزوج مركبته بسرعة باتجاهها ودهسها، ثم أدخلها إلى سيارته وفر من المكان.

وعقب ذلك، التقى الزوج بشقيقه في "روش هعاين"، بينما بحسب الشبهات كانت جثة الضحية داخل مركبته، ثم قام كلاهما بسلسلة من الأعمال بهدف عرقلة التحقيق وإخفاء الأدلة والتأكد من مقتل الضحية، ثم عادا إلى سيارة الضحية التي كانت متوقفة في المنطقة ونقلا جثتها إليها، وتوجها فيها إلى منطقة مفتوحة في كفر قاسم، وهناك أضرم الزوج النار في مركبتها بينما كانت بداخلها، ثم غادر المكان سيرا على الأقدام ليقوم شقيقه بنقله بسيارته.