اعترافات صادمة لطفلين تعرضا للتعنيف على يد زوجة أبيهما في سورية

خبرني - أحالت السلطات القضائية السورية امرأة إلى المحاكمة، بتهمة تعنيف طفلي زوجها بشكل وحشي، مما أسفر عن إصابة أحدهما بكسر في قاعدة الجمجمة، ومحاولة شنق الآخر، مستغلة غياب والدهما الطويل بسبب طبيعة عمله.

وبحسب التفاصيل التي كشف عنها والد الطفلين لـ"تلفزيون سوريا"، فإن الجريمة رُفعت عنها أستار السرية إثر إسعاف الابن الأصغر إلى المستشفى، حيث أبلغت الكوادر الطبية الوالد بأن الإصابة البالغة في رأس طفله ناتجة عن تعرضه لضرب مبرح، وليست نتيجة سقوط عارض.

اعترافات صادمة تحت التهديد

وفور تلقي الأب التقرير الطبي، واجه طفليه بالتحقيق، ليدليا باعترافات وصفت بـ "الصادمة" حول تفاصيل التعنيف اليومي الذي كانا يتعرضان له خلال فترة وجود الوالد في عمله بسوق الخضار، والذي يمتد من الصباح الباكر وحتى منتصف الليل.

وقال الطفلان إن زوجة والدهما هددتهما بالتشويه، من خلال قطع لسانيهما مستخدمة سكيناً وضعتها على لسانيهما لإجبارهما على الصمت وعدم إبلاغ والدهما.

وأضافا أنها حاولت قتلهما، حيث اعترف الابن الأكبر لوالده بأن زوجة أبيه حاولت خنقه في وقت سابق بواسطة "حبل غسيل"، بالإضافة إلى ضربه المتكرر في مختلف أنحاء جسده.

وبررت المتهمة اعتدائها الأخير على الطفل الأصغر، الذي تسببت له بكسر في الجمجمة، بتأخره في إنجاز واجباته المدرسية.

وأوضح الوالد أنه توجه فوراً إلى قسم الشرطة عقب سماع أقوال طفليه، حيث تقدم ببلاغ رسمي ضد زوجته الثانية.

ومن جانبها، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة، وبمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها أنكرت واقعة التعنيف جملة وتفصيلاً، ليتم بناءً على ذلك تحويل القضية برمتها إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.