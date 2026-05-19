مفاجأة صادمة في سقوط بلوغر الفيديوهات الخادشة في مصر

خبرني - كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن مفاجأة صادمة بعد ضبط أحد صناع المحتوى الذي ينشط في نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورصدت الأجهزة شخصا ذا سوابق جنائية يقوم بنشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يظهر فيها مرتديا ملابس نسائية ويؤدي رقصات خليعة وتصرفات تحمل طابع التحريض على الفجور والخدش الصريح للحياء العام.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تواجده بمحافظة الجيزة، وتبين أنه شاب يرتدي ملابس نسائية، حيث عثر بحوزته على هاتفين محمولين وبفحص الجهازين تبين احتواؤهما على دلائل رقمية دامغة تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بالأدلة اعترف المتهم صراحة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من خلال الإعلانات والمحتوى المدفوع.

تأتي هذه الواقعة ضمن الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية لمواجهة ظاهرة نشر المحتوى الخادش للحياء والمسيء للآداب العامة على وسائل التواصل، والتي شهدت انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة بحثًا عن الشهرة السريعة والربح المادي.

وتنظم المادة 178 من قانون العقوبات المصري عقوبة الحبس والغرامة على كل من يرتكب أفعالاً فاضحة أو ينشر مواد خادشة للحياء، سواء بشكل مباشر أو عبر الإنترنت، وتُشدد العقوبة إذا كان الغرض تحقيق المكاسب أو التربح.