الكركم وخل التفاح.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولهما معًا؟

خبرني - اكتسب مزيج الكركم وخل التفاح في الآونة الأخيرة شعبية بين المهتمين بالصحة والعافية، حيث يُستخدم في مشروبات ووصفات طبيعية يُعتقد أنها تدعم الصحة العامة. إلا أن الدراسات العلمية ما زالت محدودة فيما يتعلق بالفوائد المشتركة لهذا المزيج تحديدًا.

وبحسب موقع VeryWell Health، يحتوي الكركم على مركب "الكركمين" المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات، بينما يُستخدم خل التفاح تقليديًا لدعم الهضم وتنظيم بعض وظائف الجسم.

وتشير أبحاث منفصلة إلى أن الكركمين قد يساهم في تخفيف الالتهابات وتحسين بعض أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي وعسر الهضم، إضافة إلى دعم صحة الأيض.

أما خل التفاح، فتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يساعد في خفض مستويات سكر الدم وتحسين حساسية الإنسولين عند تناوله بكميات معتدلة ومخففة بالماء، إلى جانب دوره المحتمل في دعم التحكم بالوزن بشكل طفيف عند دمجه مع نظام غذائي منخفض السعرات.

كما يُدرس كل من الكركم وخل التفاح في سياق تحسين صحة القلب والأيض عبر التأثير على الدهون الثلاثية والكوليسترول، لكن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الأدلة القوية. وفيما يتعلق بالبشرة، لا توجد أدلة كافية تؤكد فعالية هذا المزيج في علاج مشاكل الجلد.

ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد الخبراء أنه لا يوجد دليل علمي يثبت أن الجمع بين الكركم وخل التفاح يضاعف الفوائد الصحية، أو أنه بديل للعلاجات الطبية أو نمط الحياة الصحي.

من ناحية أخرى، قد يسبب الاستخدام المفرط بعض الآثار الجانبية، مثل تهيج المعدة أو تآكل مينا الأسنان بسبب حموضة خل التفاح، إضافة إلى اضطرابات هضمية عند الإفراط في الكركم.

ويُنصح دائمًا بتناول هذا المزيج باعتدال، وتخفيف خل التفاح بالماء، مع استشارة مختص صحي قبل اعتماده بشكل يومي، خاصة لدى مرضى السكري أو من يتناولون أدوية منتظمة.