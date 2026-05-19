الأردن يستضيف المؤتمر الدولي رفيع المستوى (صون الإنسانية في الحرب)

خبرني - أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن عقد المؤتمر الدولي رفيع المستوى “صون الإنسانية في الحرب” في المملكة الأردنية الهاشمية يوم الاثنين الموافق 7 كانون الأول 2026.

وسيجمع المؤتمر قادة ورؤساء دول وحكومات من مختلف أنحاء العالم، توحيداً للجهود الدولية وتأكيداً جماعياً على أن قواعد الحرب تشكل ركيزة أساسية لصون إنسانيتنا المشتركة.

ويأتي عقد المؤتمر في إطار المبادرة العالمية التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب البرازيل والصين وفرنسا وكازاخستان وجنوب أفريقيا، بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في أيلول 2024، بهدف تعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، وترسيخ احترامه وتطبيقه بصورة عالمية ومتسقة وفاعلة، وتعزيز حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما دعت الدول المؤسسة جميع الدول إلى المشاركة في المؤتمر على أعلى مستوى سياسي ممكن، بما يعكس أهمية العمل الدولي الجماعي لصون الإنسانية في أوقات الحرب.