الجيش الأمريكي يبحث عن بديل رخيص لمنظومة باتريوت

خبرني بدأت القوات البرية الأمريكية البحث عن صاروخ اعتراضي بديل لمنظومة “باتريوت” لا يتجاوز مليون دولار بدلا من 5 ملايين السعر الحالي، وفقا لوثائق حكومية اطلعت عليها وكالة “نوفوستي”.

وجاء في الوثيقة: "تطلب الحكومة ذخيرة كاملة الجاهزية ونظام تحكم في الإطلاق قادرين على مواجهة وسائل الهجوم الجوية… الحد الأقصى هو ذخيرة جاهزة بتكلفة إجمالية لا تتجاوز مليون دولار في مرحلة النموذج الأولي أو الوحدة المنتجة".

ويشترط الجيش الأمريكي أن يكون الصاروخ قادرا على إسقاط الصواريخ المجنحة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى (50–300 كم) ومتوسطة المدى (300–1000 كم).

كما تتضمن المتطلبات توافقه مع منصة الإطلاق M903، وهي المكون القياسي لمنظومة "باتريوت".

وتم نشر إعلان "دراسة السوق" في 15 مايو الجاري، وينتهي موعد تقديم الطلبات في 29 مايو.

وتأمل وزارة الحرب الأمريكية في رؤية عرض لقدرات هذا الصاروخ المضاد خلال الربع الرابع من السنة المالية 2026، أي بين يناير ومارس 2027.

ووفقا لمشروع الميزانية لعام 2027، تبلغ تكلفة الطلقة الاعتراضية الواحدة من منظومة "باتريوت" حاليا نحو 5.3 مليون دولار.

في مارس، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة استنزفت تقريبا مخزونها من الصواريخ المجنحة في الصراع مع إيران، وأطلقت ما يعادل حصة عشر سنوات من صواريخ "توماهوك"، واستهلكت من صواريخ "باتريوت" ما يعادل إنتاج عامين.