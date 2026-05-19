*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

صفوف منتخب النشامى تكتمل في 25 من الشهر الجاري

  • 19 أيار 2026
  • 17:26
صفوف منتخب النشامى تكتمل في 25 من الشهر الجاري

خبرني - قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد منكو، إن صفوف المنتخب ستكتمل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك وفقاً للبرنامج المعتمد من الجهاز الفني، وبانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بلاعبي الأندية الخارجية.

وأوضح منكو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجهاز الفني ينتظر تأكيدات نهائية من الدوري العراقي والدوري المغربي بشأن التحاق عدد من اللاعبين المحترفين، نظرا لاستمرار المنافسات المحلية هناك.

وأضاف أن التواصل مستمر مع الأندية واللاعبين المعنيين، لضمان التحاقهم بالمعسكر التحضيري في الموعد المحدد، مؤكداً أن اكتمال الصفوف في 25 الشهر الجاري سيسهم في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قائمة البرتغال للمونديال.. رونالدو يكتب التاريخ وضم لاعب متوفى وحارس غير مسجل
قائمة البرتغال للمونديال.. رونالدو يكتب التاريخ وضم لاعب متوفى وحارس غير مسجل
  • 2026-05-19 17:36
على طريقة زيدان.. لاعب ينطح منافسه في دوري السلة الأمريكي - فيديو
على طريقة زيدان.. لاعب ينطح منافسه في دوري السلة الأمريكي - فيديو
  • 2026-05-19 17:23
ضربة لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
ضربة لإسبانيا.. لامين جمال يغيب عن بداية المونديال
  • 2026-05-19 12:43
خبرة مودريتش وشباب جفارديول يقودان طموحات كرواتيا في كأس العالم
خبرة مودريتش وشباب جفارديول يقودان طموحات كرواتيا في كأس العالم
  • 2026-05-19 08:21
رسميا .. الاصابة تبعد نجم برشلونة عن كأس العالم
رسميا .. الاصابة تبعد نجم برشلونة عن كأس العالم
  • 2026-05-19 02:42
بقناع واق .. مودريتش يقود قائمة كرواتيا لمونديال 2026
بقناع واق .. مودريتش يقود قائمة كرواتيا لمونديال 2026
  • 2026-05-19 02:36