صفوف منتخب النشامى تكتمل في 25 من الشهر الجاري

خبرني - قال مدير المنتخب الوطني لكرة القدم، محمد منكو، إن صفوف المنتخب ستكتمل في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، وذلك وفقاً للبرنامج المعتمد من الجهاز الفني، وبانتظار استكمال الإجراءات المتعلقة بلاعبي الأندية الخارجية.

وأوضح منكو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الجهاز الفني ينتظر تأكيدات نهائية من الدوري العراقي والدوري المغربي بشأن التحاق عدد من اللاعبين المحترفين، نظرا لاستمرار المنافسات المحلية هناك.

وأضاف أن التواصل مستمر مع الأندية واللاعبين المعنيين، لضمان التحاقهم بالمعسكر التحضيري في الموعد المحدد، مؤكداً أن اكتمال الصفوف في 25 الشهر الجاري سيسهم في تعزيز جاهزية المنتخب للاستحقاقات المقبلة.