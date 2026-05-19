بدء العمل بمشاريع تأهيل وتحديث شبكات المياه في الطفيلة

خبرني - بدأت إدارة عقد مياه الطفيلة بتنفيذ حزمة من المشروعات المائية النوعية الهادفة إلى تحديث شبكات وخطوط المياه في مختلف مناطق المحافظة، بكلفة إجمالية تقارب 7.2 مليون دينار، وذلك ضمن جهود حكومية متواصلة لتحسين التزويد المائي والحدّ من الفاقد الفني والإداري، لا سيما في مناطق القادسية وبصيرا والقصبة.

وتأتي هذه المشروعات تنفيذًا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في محافظة الطفيلة في 26 أيار من العام الماضي، بهدف تحسين الواقع المائي في المحافظة، وتنفيذ مشاريع لتأهيل محطات الضخ وتحديث الشبكات وإنشاء خطوط ناقلة جديدة.

وقال مدير إدارة عقد مياه الطفيلة ربيع العمايرة إن العمل يجري بوتيرة متقدمة لتنفيذ خطوط مياه بأقطار مختلفة بهدف تحسين التزويد المائي في مدينة الطفيلة، ضمن مشروع يمتد بطول نحو 20 كيلومترًا.

وأوضح أن المشروع يشمل تنفيذ خطوط رئيسة من خزان العيص إلى مدينة الطفيلة بطول 3.7 كيلومتر، إضافة إلى خطوط من خزان زبدة إلى مضخة الحسا 3 بطول 11.6 كيلومتر باستخدام أنابيب الدكتايل.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إعادة هيكلة وتأهيل الشبكات القديمة في مدينة الطفيلة من خلال إنشاء خطوط جديدة بطول 32.3 كيلومتر، منها 14 كيلومترًا من أنابيب الدكتايل و18.3 كيلومتر من أنابيب البولي إيثيلين، إلى جانب إنشاء مناطق توزيع معزولة وتركيب عدادات (DMAs)، وتنفيذ نظام مراقبة وتحكم حديث (SCADA) يربط الشبكات بمركز التحكم الرئيسي في العقبة، بما يسهم في خفض الفاقد وإدارة الضغوط بكفاءة عالية.

وأشار العمايرة إلى أن المشروع جاء بعد دراسات تفصيلية شاملة للواقع المائي في المحافظة، بهدف رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتطوير أنظمة المراقبة الإلكترونية للمصادر المائية، الأمر الذي من شأنه تسريع الاستجابة لشكاوى المواطنين ومعالجة الكسور والاعتداءات على الشبكات بفاعلية أكبر.

وفيما يتعلق بمناطق العيص وأبو بنا وشيظم ومجادل وازحيقة، أوضح أنه يجري إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ مشروع متكامل لإعادة تأهيل شبكات المياه الناقلة والحد من الفاقد، بكلفة تتجاوز 7 ملايين دينار، في ظل التوسع السكاني الذي تشهده تلك المناطق.

ولفت النظر إلى أن وزارة المياه والري بدأت، من خلال شركة استشارية، إعداد التصاميم النهائية لمشروع جر مياه بئر الفجيج إلى مناطق القادسية وبصيرا، بكلفة تصل إلى نحو 11 مليون دينار، بهدف تحسين ضخ مياه الشرب إلى التجمعات السكانية الواقعة على ارتفاعات تصل إلى 1650 مترًا فوق سطح البحر.

وفي مجال الصرف الصحي، بيّن العمايرة أنه تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بتنفيذ مشروع للصرف الصحي في محيط مستشفى الطفيلة الحكومي، ضمن عطاء ممول من مخصصات مجلس محافظة الطفيلة بقيمة 410 آلاف دينار.

وأكد أن إدارة عقد مياه الطفيلة بدأت بتنفيذ خطة صيفية استباقية لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمياه دون انقطاع، من خلال رفع جاهزية آبار زبدة والحسا، وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرار الضخ في حالات انقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى حفر آبار تعزيزية جديدة وتحديث الشبكات القديمة في عدد من مناطق المحافظة.

وأشار إلى أن الإدارة تولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق المرتفعة التي تعاني عادة من ضعف وصول المياه بسبب طبيعتها الجبلية، حيث جرى استحداث أنظمة ضخ حديثة لضمان وصول المياه إلى جميع المشتركين بعدالة وكفاءة، بما يسهم في توفير صيف مائي آمن لأبناء محافظة الطفيلة.