العراق يعلق على استهداف السعودية

خبرني - استنكرت حكومة العراق الاعتداءات الأخيرة بالمسيرات التي استهدفت السعودية، مؤكدة أن القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي في بيان اليوم الثلاثاء، إن "العراق يؤكد موقفه الثابت والتاريخي إزاء العلاقات المتميزة والمستدامة بين دول المنطقة الشقيقة والصديقة، وحرصه على أمن الدول العربية، كما يؤكد "استمراره في الجهود المشتركة الساعية لتعزيز الأمن الإقليمي وحفظ أمن وسيادة بلدان المنطقة".

وأضاف: "رغم أن الجهات العسكرية العراقية المختصة لم تؤشر أو ترصد أي معلومات خاصة قدر تعلق الأمر بالاجواء العراقية، الإ أن المؤسسات العراقية المختصة على استعداد كامل للتعاون من أجل التحقق من أي معلومة تتعلق بحيثيات الاعتداء الذي استهدف المملكة".

وجدد البيان رفض العراق القاطع لاستخدام أراضيه وأجوائه ومياهه الإقليمية لشن أي اعتداء على دول الجوار"، لافتا إلى أن "القوات الأمنية العراقية اتخذت كل الخطوات والإجراءات اللازمة لإحباط وكشف أي محاولة قد ترتكب في هذا السياق، ولا تساهل مع من يحاول كسر سيادة الدولة العراقية، أو يسيء إلى العلاقات مع المملكة أو دول الجوار والأشقاء".

وكانت وزارة الدفاع السعودية أعلنت الأحد اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة، بعد خرقها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية، وأشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء تستهدفها.

وأعرب الكثير من الدول العربية إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي، عن استنكارها للهجوم على السعودية.