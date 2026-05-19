شاي صيني يدعم صحة الجهاز اللمفاوي ويقلل الالتهابات

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء صينيون أن شاي "ليوباو" الشهير يدعم صحة الجهاز اللمفاوي في الجسم ويساعد في تقليل الالتهابات.

وأشار القائمون على الدراسة إلى أن ما يسمى بالوذمة اللمفية هي تورم مزمن يحدث عندما لا يصرّف الجهاز اللمفاوي السوائل من الأنسجة بشكل كاف، ما يؤدي إلى تراكم السائل اللمفاوي في الذراعين والساقين وأجزاء أخرى من الجسم، مسببا التورم والالتهابات والألم، بالإضافة إلى خطر الإصابة بالعدوى، لذا درسوا تأثير بعض المشروبات التقليدية لمعالجة هذه المشكلة.

درس الباحثون تأثير شاي "ليوباو" المخمّر على الخلايا البطانية اللمفاوية، التي تبطّن الأوعية اللمفاوية، ووجدوا أن الوذمة اللمفية مرتبطة بزيادة حادة في نشاط بروتين PRKCB، المرتبط بالالتهاب واضطرابات التمثيل الغذائي، وأن مستخلص هذا الشاي يخفض من نشاط هذا البروتين ويحسّن قدرة الخلايا على التعافي من التلف الالتهابي.

كما أظهرت بعض المركبات الموجودة في شاي "ليوباو" مثل التيليروسيد والكيرسيتين فعالية قوية في دعم صحة الجهاز اللمفاوي ومحاربة الالتهابات.

ونوه الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على تجارب أجريت على الخلايا، لكنها تشير إلى أن شاي "ليوباو" مرشح ليكون منتجا وظيفيا واعدا لدعم صحة الجهاز اللمفاوي.

وكانت دراسة أجراها باحثون صينيون على فئران التجارب، ونشرتها مجلة Nutrients، قد أظهرت أن مستخلص شاي "ليوباو" يساعد على خفض مستويات السكر في الدم، ويحسن عمليات التمثيل الغذائي واستقلاب الدهون، إضافة إلى حماية الكبد من الالتهابات.