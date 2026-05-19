واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية

خبرني - ذكرت صحيفة "التلغراف" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إبرام اتفاق مع غرينلاند يتيح لواشنطن حق النقض "الفيتو" على أي استثمارات صينية محتملة في الجزيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن ممثلين عن الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك يجرون محادثات سرية بشأن اتفاق من شأنه أن يرضي الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للبيت الأبيض يتمثل في منع وصول الصين إلى الاحتياطيات الكبيرة من الموارد الطبيعية والمعادن الموجودة في الجزيرة.

وأضافت الصحيفة أن مصدرا مطلعا على سير المفاوضات أكد أن إدارة ترامب تستخدم المخاوف المتعلقة بالصين ذريعة لتعزيز نفوذها وموقعها الاستراتيجي في غرينلاند.

وبحسب التقرير، فإن الصلاحيات التي تطالب بها واشنطن ضمن الاتفاق المحتمل قد تمنع الشركات المرتبطة ببكين من لعب دور الوسيط في صفقات تطوير البنية التحتية أو مشاريع استخراج الموارد الطبيعية في الجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تحتفظ بوضع إقليم ذاتي الحكم تابع للمملكة الدنماركية، وتربطها بالولايات المتحدة معاهدة دفاعية مبرمة عام 1951 في إطار منظومة حلف الناتو، تتعهد بموجبها واشنطن بحماية الجزيرة من أي تهديد خارجي.