*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية

واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية

  • 19 أيار 2026
  • 16:37
واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية

خبرني - ذكرت صحيفة "التلغراف" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسعى إلى إبرام اتفاق مع غرينلاند يتيح لواشنطن حق النقض "الفيتو" على أي استثمارات صينية محتملة في الجزيرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن ممثلين عن الولايات المتحدة وغرينلاند والدنمارك يجرون محادثات سرية بشأن اتفاق من شأنه أن يرضي الإدارة الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للبيت الأبيض يتمثل في منع وصول الصين إلى الاحتياطيات الكبيرة من الموارد الطبيعية والمعادن الموجودة في الجزيرة.

وأضافت الصحيفة أن مصدرا مطلعا على سير المفاوضات أكد أن إدارة ترامب تستخدم المخاوف المتعلقة بالصين ذريعة لتعزيز نفوذها وموقعها الاستراتيجي في غرينلاند.

وبحسب التقرير، فإن الصلاحيات التي تطالب بها واشنطن ضمن الاتفاق المحتمل قد تمنع الشركات المرتبطة ببكين من لعب دور الوسيط في صفقات تطوير البنية التحتية أو مشاريع استخراج الموارد الطبيعية في الجزيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند تحتفظ بوضع إقليم ذاتي الحكم تابع للمملكة الدنماركية، وتربطها بالولايات المتحدة معاهدة دفاعية مبرمة عام 1951 في إطار منظومة حلف الناتو، تتعهد بموجبها واشنطن بحماية الجزيرة من أي تهديد خارجي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مجموعة السبع تجدد الدعوة لإعادة فتح مضيق هرمز
مجموعة السبع تجدد الدعوة لإعادة فتح مضيق هرمز
  • 2026-05-19 16:29
إيران تكشف تفاصيل مقترحها الجديد لإنهاء الحرب
إيران تكشف تفاصيل مقترحها الجديد لإنهاء الحرب
  • 2026-05-19 15:12
انفجار مجهول في حي الدويلعة بدمشق - فيديو
انفجار مجهول في حي الدويلعة بدمشق - فيديو
  • 2026-05-19 14:54
إيران تكشف تفاصيل إصابة مجتبى في اليوم الأول من الحرب
إيران تكشف تفاصيل إصابة مجتبى في اليوم الأول من الحرب
  • 2026-05-19 14:05
ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131
ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131
  • 2026-05-19 13:42
4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير جنوبي لبنان
4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير جنوبي لبنان
  • 2026-05-19 12:48