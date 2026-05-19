مجموعة السبع تجدد الدعوة لإعادة فتح مضيق هرمز

خبرني - جدد وزراء مالية دول مجموعة السبع تأكيدهم على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، مشددين على أهمية التعامل الجدي مع الاختلالات الاقتصادية الحالية.

وفي بيان مشترك صادر عنهم، شدد الوزراء على التزامهم بتعزيز التعاون متعدد الأطراف كأداة فاعلة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد استقرار الاقتصاد العالمي، داعين إلى تضافر الجهود الدولية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

وأوضح وزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة أنهم لا يزالون ملتزمين بتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، محذرين من أن أي اضطرابات في إمدادات الطاقة قد تنعكس سلبا على النمو الاقتصادي العالمي.

كما دعا البيان جميع الدول إلى الامتناع عن فرض قيود تعسفية على الصادرات، معتبرين أن مثل هذه الإجراءات قد تفاقم من حدة التوترات التجارية وتؤثر على أمن الإمدادات العالمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والغذاء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، مما يجعله شريانا حيويا لأمن الطاقة الدولي.

واشنطن تسعى لإبرام اتفاقية مع غرينلاند تقيد الاستثمارات الصينية
