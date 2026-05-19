لجنة مشتركة من نقابة المهندسين وجمعية مستثمري الاسكان تبحث سبل التعاون

خبرني - استقبل نقيب المهندسين م.عبدالله عاصم غوشه، رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشه، وأعضاء مجلس الجمعية، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين الجانبين، بما يحقق اهداف المهنة ويخدم الصالح العام.

وقال نقيب المهندسين إن جمعية المستثمرين هي ركن اساسي من أركان قطاع الانشاءات، وعنصر رئيس في منظومة العمل إلى جانب كافة الشركاء من نقابة المقاولين ومجلس البناء الوطني وأمانة عمان الكبرى وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة.

وشدد على أن النقابة تسعى من خلال اللقاءات التواصلية مع الشركاء، إلى بناء منظومة هندسية متكاملة خالية من اي معيقات، إذا ما تم العمل على حلها واحتوائها اولا بأول، إضافة إلى تسهيل كافة الإجراءات التي تقدمها النقابة للزملاء المستثمرين في القطاع.

وأكد أن النقابة على اطلاع مستمر بكافة أنشطة الجمعية فيما يتعلق بقانون الملكية العقارية وموضوعات ضريبة الدخل والمبيعات وكاتب العدل، مشيرا إلى أن ذلك يصب في التخفيف على الزملاء أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

من جانبه، قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ماجد غوشه، إن نقابة المهندسين تشكل البوصلة الرئيسية لموضوع قطاع العقار في الأردن، مشيرا إلى استعداد الجمعية وجاهزيتها التامة للتشارك والتعاون مع نقابة المهندسين في كافة الأنشطة والفعاليات التي تعقدها النقابة.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين إضافة لهيئة المكاتب والشركات الهندسية لبحث أمور مختلفة كالإشراف الهندسي والمهندس المقيم، إضافة إلى عقد دورات مشتركة بالتعاون مع أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي بشكل عام، وللمهندسين حديثي التخرج على وجه الخصوص.

وأكد الجانبان ان اللجنة المشتركة ستقوم بدراسة كافة التوصيات المختلفة وتقريب وجهات النظر لتحقيق المصلحة العامة.

وحضر الاجتماع، عضوا مجلس النقابة المهندس عماد الدباس والمهندس سمير الخطيب، ومساعدو الأمين العام، وممثلون عن الجانبين.