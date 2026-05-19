مصر..إحالة ياسمينا المصري للمحكمة

خبرني - قررت جهات التحقيق، إحالة الفنانة ياسمينا المصري للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامها بسب وقذف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وكانت نيابة منطقة النزهة في مصر استمعت إلى أقوال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في البلاغ المقدم منه ضد الممثلة ياسمينا المصري، يتهمها فيه بالسب والقذف والتشهير والإساءة إليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وخلال التحقيقات، قدم شعبان سعيد، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، حافظتي مستندات تضمنت المنشورات محل الاتهام، إلى جانب فلاشة تحتوي على مقاطع مرئية.