اليكم احكام عامة مهمة للاضحية وفق دائرة الافتاء الاردنية

خبرني - نشرت دائرة الافتاء الأردنية مجموعة مهمة من الاسئلة حول الاضحية ، واجاباتها من قبل المفتي د. نضال سعد سلطان.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

فإنّ الأضحية من شعائر الله العظيمة التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحبّ إلى الله تعالى من إراقة الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفساً) رواه الترمذي.

وفي موسم الأضحية تكثر أسئلة الناس عن أحكامها، ولكن قد يكون تأخير السؤال سببا في خطأ في أداء هذه الشعيرة، فالأصل في المسلم أن يسأل عما يريد أن يؤديه من طاعة قبل أن يقدم عليها لتقع على الوجه الأكمل، وينال الأجر والثواب، وفيما يلي مجموعة من أهم أحكام الأضحية على صورة سؤال وجواب، سائلين الله تعالى أن ينفعنا بها والقارئين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

• ما حكم الأضحية؟

الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها، ويكره تركها للقادر عليها، وتصير الأضحية واجبةً بالنذر أو التعيين بأن يملك شاةً ويقول هذه أضحيتي.

• ما هي الأضحية وما الحيوانات التي يجوز للمسلم أن يضحي بها؟

الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى.

• متى يبدأ وقت ذبح الأضحية ومتى ينتهي؟

يبدأ وقت التضحية من بعد صلاة عيد الأضحى، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.

• هل تجزئ أضحية من ذبحها قبل صلاة العيد؟

من ذبح قبل صلاة العيد لم تقع ذبيحته أضحيةً بل ذبيحةً لحم وليست أضحية.

• مَن المخاطب بالأضحية؟

المخاطب بالأضحية المسلم البالغ العاقل المستطيع.

• هل تشترط النية عند ذبح الأضحية؟

نعم، تشترط النية عند ذبح الأضحية، ولكن من نذر أضحيةً معينةً لم تشترط النية عند الذبح.

• ذبح شاة في أحد أيام العيد ولم ينو الأضحية، ولم يكن يعلم أنّ وقتها يستمر حتى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، فهل يجوز اعتبارها أضحية؟

من ذبح شاة للحم ولم ينو الأضحية لم يجز له اعتبارها أضحيةً بل تبقى ذبيحة لحم.

• هل يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في شاة واحدة؟

لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة؛ لأن لكل واحدة منهما سبباً مختلفاً عن الآخر.

• هل للحاج أن يضحي، وهل ما يذبحه الحاج للتمتع بالعمرة يعتبر أضحية؟

يجوز للحاج أن يضحي سواء في منى أو مكة أو في بلده، ولا يعتبر ما ذبحه الحاج من دم لتمتعه بالعمرة أضحيةً.

• هل يحرم على من أراد أن يضحي أخذ شيء من شعره أو أظفاره؟

يستحب لمن أراد يضحي أن يمتنع عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ولا يجب عليه ذلك، فتصح الأضحية ممن قص شعره أو أظافره، ولكن فوت عليه أجر السنة.

• هل يشترط أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه؟

يستحب للمضحي أن يذبح أضحيته بنفسه إن كان يحسن ذلك، ولا يشترط ذلك.

• هل يشترط أن يشهد المضحي ذبح أضحيته؟

يستحب للمضحي أن يشهد ذبح أضحيته، ولا يشترط ذلك.

• هل تكفي الأضحية الواحدة لكل أهل البيت؟

تكفي الأضحية الواحدة في الثواب عن صاحب البيت ومن تلزمه نفقتهم.

• نذر أن يضحي بشاة فهل له أن يأكل منها؟

لا يجوز لمن نذر أن يضحي أن يأكل من أضحيته، ولا أن يطعم منها أهل بيته الذين تلزمه نفقتهم.

• نذر أن يضحي بشاة معينة، فخرج الوقت ولم يفعل فماذا يلزمه؟

من نذر أن يضحي بشاة معينة وخرج الوقت قبل أن يفعل لزمه ذبحها قضاءً.

• نذر أن يضحي بشاة معينة فماتت قبل أن يذبحها؟

إن تلفت بلا تقصير منه فلا شيء عليه، لأنها خرجت عن ملكه بالنذر، وصارت عنده وديعة، وإن تلفت بتقصير منه لزمه بدلها.

• نذر أن يضحي بشاة، فهل له أن يذبح بقرة بدلا عنها، وهل يأكل من تلك البقرة؟

من نذر أن يضحي بشاة جاز له أن يضحي ببقرة ، وله أن يأكل من الزائد عن السُّبُع، لأن الزائد خرج مخرج التطوع.

• نذر أن يضحي بشاة معينة فضاعت فذبح أخرى ثم عادت فهل عليه أن يذبحها؟

إذا ضلت الشاة المنذورة فذبح غيرها أجزأته فإن وجد المنذورة لم يلزمه ذبحها.

• طلب من جزار أن يذبح خمسة أضاحي لخمسة أشخاص فذبحها دون تعيين فماذا يفعل أصحابها؟

يأخذ كل واحد منهم ذبيحةً منها، ويتسامحون فيما بينهم، وأضحياتهم صحيحةٌ لحصول إراقة الدم.

• ما العمر المعتبر شرعاً في الأضحية؟

العمر المعتبر في الإبل أن تكون قد أتمت خمس سنوات، وفي البقر أتمت سنتين، وفي الماعز أتمت سنتين أيضا، وفي الضأن سنة، ويرخص في الضأن ما أتم ستة أشهر فما فوق على أن يكون قد أجذع.

• هل يجوز التضحية بالأنثى والحامل؟

يجوز التضحية بالأنثى ويكره التضحية بالحامل.

• هل يجوز لمجموعةٍ أن يشتركوا في أضحيةٍ من البقر علما بأن نواياهم مختلفة فأحدهم يريد عقيقةً والآخر أضحيةً والآخر لحماً؟

يجوز الاشتراك في أضحيةٍ من الإبل أو بالبقر ولو اختلفت نية المشتركين كأن أراد بعضهم الأضحية والآخر العقيقة.

• هل يجوز لأهل بيت أن يشتركوا في شراء شاة ليضحوا بها؟

الشاة لا يصح الاشتراك فيها، ولكن يجوز لأهل البيت أن يجمعوا ثمنها ويهبوه لأحدهم ليضحي ، ويكون لهم أجر الصدقة، وهو يشركهم في الثواب.

• هل يجوز إشراك الغير في ثواب الأضحية؟

لو ضحى المسلم عن نفسه وأشرك غيره في ثوابها لم يضر.

• هل يجوز أن يضحي المسلم عن غيره من الأحياء بغير إذنه؟

لا يجوز أن يضحي الشخص عن غيره بغير إذنه إلا إذا ضحى عن أهل بيته، أو الولي من ماله عن المولى عليه، أو الإمام من بيت المال عن المسلمين.

• هل يجوز التضحية عن الميت؟

يجوز التضحية عن الميت بإذنه، وذلك بأن يكون قد أوصى بها قبل موته، أو شرطها في وقفه الذي أوقفه، وأجاز الحنابلة التضحية عن الميت ولو بغير إذنه.

• أيهما أفضل التضحية بشاة منفردة أم الاشتراك في بقرة؟ وأيهما أفضل ذبح بقرة أم سبع شياه؟

ذبح الشاة المنفردة أفضل من الاشتراك في بقرة، وذبح سبع شياه أفضل من ذبح بقرة.

• هل هناك أفضلية في لون الأضحية وحجمها؟

أفضل الأضاحي من حيث اللون البيضاء ثم الصفراء ثم العفراء ثم الحمراء ثم السوداء، وأفضلها من حيث الحجم أسمنها.

• ما هو ضابط العيب الذي يؤثر في الأضحية؟

ضابط العيب المؤثر في الأضحية هو: كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل، فلا تجزئ العوراء ولا العرجاء ولا الجرباء ولا المجنونة.

• نذر أن يضحي بشاة معينة فبان فيها عيب مؤثر فماذا يفعل؟

إذا نذر المسلم ذبح شاة معينة لزمت حتى لو كانت معيبة، ولا تكون أضحية.

• إذا حصل عيب في الأضحية قبل ذبحها فهل يؤثر؟

أي عيب من العيوب المعتبرة يصيب الأضحية قبل ذبحها يجعلها غير مجزئة.

• هل يجوز أن يضحي المسلم بكبش خصي؟

لا يعتبر الخصاء عيبا في الأضحية بل يزيد الخصاء من طيب وسمنة الأضحية وعليه فيجوز للمسلم أن يضحي بالخصي من الأنعام.

• هل يجوز أن يضحي المسلم بمكسورة القرن أو بالجلحاء التي لا قرون لها؟

يجوز للمسلم أن يضحي بالشاة مكسورة القرن وبالجلحاء لأن القرن لا يتعلق به غرض لكن ذات القرن أولى لأنها أحسن منظراً.

• هل يصح أن يضحي المسلم بشاة خلقت بدون أذن؟

نقصان الأذن ولو خلقة عيب ينقص من الأضحية فلا يجزئ التضحية بها.

• هل يجوز أن يضحي المسلم بشاة خلقت بدون ضرع؟

يجوز التضحية بالشاة التي خلقت من غير ضرع ولا يعتبر ذلك عيبا.

• هل يجوز أن يضحي المسلم بشاة مقطوعة الأذن أو مثقوبة أو مشقوقة؟

الشاة مقطوعة الأذن لا يصح التضحية بها لنقصها، أما مثقوبة ومشقوقة الأذن فيصح التضحية بها لعدم حصول النقص.

• هل يجوز التضحية بشاة مقطوعة الذنب؟

ما يقطع في الصغر من طرف الإلية والذيل ويسمى التطريف لا يضر لجبر ذلك بالسمنة، وكذلك المخلوقة بغير ذيل يصح التضحية بها.

• ذَبَحَ أضحية وأخّر إخراج لحمها فتلف، فماذا عليه؟

إن كانت أضحية تطوع ضمن مقدار الواجب منها، وإن كانت منذورةً ضمنها كلها.

• هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية؟

يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية بعد ذبحها على أن يتم الذبح في أيام العيد لا بعده.

• حفظ لحم الأضحية في ثلاجة ففسد اللحم لسوء التخزين أو لانقطاع الكهرباء، فماذا عليه في كل حالة؟

إذا فسد اللحم بسبب تقصير المضحي في الحفظ ضمن مقدار حق الفقير، وإذا كانت منذورة ضمنها كلها إن كان قد قصر، فإن لم يقصر فلا ضمان عليه، لأن حكمها حكم الوديعة.

• هل يسن الأكل من لأضحية وما حدود ذلك؟

يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته، ويسن الأكل من كبدها، ويسن له أن لا يأكل فوق ثلثها.

• هل يصح شراء أضحية مذبوحة مسبقاً؟

لا يصح اعتبار المذبوح من الأنعام أضحية، بل لا بد من أن ينوي الأضحية عند الذبح.

• هل يصح بيع شيء من الأضحية أو استبداله؟

لا يصح للمضحي بيع شيء من الأضحية ويحرم ذلك، سواءً كانت الأضحية منذورةً أو متطوعاً بها، وكذلك لا يجوز الاستبدال ولا يصح.

• ذهب ليدبغ جلد أضحيته، فقال له الدباغ خذ جلدا بدله مع دفع أجرة، فهل يصح ذلك؟

استبدال جلد الأضحية غير المدبوغ بآخر مدبوغ صورة من صور البيع فلا يصح ذلك.

• هل يصح إعطاء الجزار من الأضحية؟

إن كان ما يُعطى للجزار من باب الهدية أو الصدقة جاز ذلك، وإما إن كان جزءاً من الأجرة فلا يجوز.

• هل يصح للمضحي أن يأخذ جلد الأضحية لنفسه؟

يجوز للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته ما لم تكن منذورة، ويجوز له أن يهديه ولا يجوز بيعه.

• هل يصح طبخ الأضحية ثم توزيعها؟

المقدار الواجب توزيعه من الأضحية يوزع لحماً نيئاً قبل الطبخ.

• ما المقدار الذي يجوز للمضحي أن يأخذه لبيته؟

يسن للمضحي أن لا يأخذ أكثر من الثلث، ولكن أقل ما يجب التصدق به مقدار ما يتمول به الفقير ويقدر بنصف رطل.

• ماذا يجب على من أكل كل أضحيته ولم يتصدق بشيء منها؟

من أكل كل الأضحية أو أهداها ولم يتصدق منها يجب عليه أن يتصدق بمقدار أقل الواجب، وهو ما يقع عليه اسم الصدقة.

• هل يكفي عمل وليمةٍ على الأضحية يحضرها بعض الفقراء عن التصدق من الأضحية؟

يشترط لصحة الأضحية أن يتصدق منها على الفقير بتمليكه أقل مقدار الواجب، والوليمة إباحة وليست تمليكاً، فعليه حينئذ أن يتصدق بقيمة الواجب مرة أخرى.

• هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، أو استدانة ثمنها؟

يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، ويجوز استدانة ثمنها، ولكن لا يستحب فعل ذلك من الفقراء لأنهم غير مطالبين بالأضحية، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

• هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية بذبح الأضاحي؟

يجوز التوكيل بذبح الأضحية لشخص أو جمعية خيرية على أن يلتزم الوكيل بشروط الأضحية من حيث السلامة من العيوب، والعمر ووقت الذبح والتوزيع، والأفضل أن يباشرها المضحي بنفسه ليحصل له كامل ثواب وبركة الأضحية.

• هل يجوز توكيل الغير بذبح أٍضحية في غير بلد المضحي؟

يجوز توكيل الغير بذبح الأضحية في غير بلد المضحي.

• هل تصح أضحية من عليه دين؟

تصح الأضحية ممن عليه دين، والأولى سداد الدين خصوصاً إذا كان حالاً.

• هل تجوز الأضحية في بلد ليس فيه مسلمين؟

تجوز الأضحية في أي مكان، ولم يحدد الشرع الحنيف كونها في بلاد المسلمين، ولكن يشترط لصحتها أن يُعطى فقراء المسلمين منها؛ لأنها عبادة، ولو فقيرًا واحدًا، فإن لم يجد أكلها هو وأهل بيته.

• هل يجوز لمن أهدي إليه لحم أضحية أو جلدها أن يبيعه؟

ليس للأغنياء الذين أهدي إليهم من لحم الأضحية أن يتصرفوا فيها بالبيع، لأنها أعطيت لهم على وجه الإطعام لا التمليك، وأما الفقراء فيجوز لهم أن يبيعوا ما جمعوه من لحم الأضاحي وجلودها؛ لأنها أعطيت لهم على وجه التمليك.

• هل يصح شراء الأضحية على أن يتم تحديد ثمنها بعد معرفة وزن اللحم الصافي؟

لا يصح ذبح الأضحية إلا بعد تملكها بعقد صحيح لا جهالة فيه، فلابد من الاتفاق على ثمن محدد قبل الذبح.

• هل يصح شراء بطاقات الإعانة التي تعطي حاملها حق استلام أضحية؟

يجوز للفقير أن يبيع تلك البطاقة قبل قبضها ولكن لا يصح لمن اشتراها أن يبيع تلك البطاقة بل لا بد من قبض الأضحية ثم إن شاء جاز له بيعها.