القسام تكشف هوية منفذ محاولة أسر جندي إسرائيلي شرق خان يونس

خبرني - بثّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الاثنين، مقطع فيديو يوثق تفاصيل عملية نوعية نُفذت من "المسافة صفر" في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، جنوبي قطاع غزة، كاشفةً عن هوية منفذها، وهو الشهيد طارق نصر الله البريم.

ويوثق الفيديو جانبا من المعارك التي خاضها البريم، أحد مقاتلي كتيبة "أسد الله حمزة" (الشرقية) التابعة للواء خان يونس، إلى جانب مشاركته في "كمين الزنة" وعملية اقتحام الموقع العسكري الإسرائيلي المستحدث شرق المدينة جنوبي القطاع.

كما كشف المقطع المصوّر تفاصيل محاولة أسر جندي إسرائيلي من داخل جرافته العسكرية خلال اشتباكات دارت من "المسافة صفر" شرق خان يونس، حيث ظهر الشهيد البريم وهو يصرخ في وجه الجندي أثناء محاولة سحبه من الآلية العسكرية، قبل أن تنتهي العملية بمقتل الجندي.

وتضمّن الفيديو كذلك مشاهد لمقاتلين من القسام وهم يستعرضون خطة الكمين وآلية تنفيذه، إضافة إلى لقطات لدعاء المقاتلين قبيل تنفيذ العملية، مع الإشارة إلى أن التحضيرات جرت ليلة السابع والعشرين من رمضان عام 2024.

وجاء نشر الفيديو ضمن سياق إعلامي أوسع لكتائب القسام، تخلله بث مشاهد من سيرة المقاتل القسامي طارق نصر الله البريم، الذي استشهد في أغسطس/آب 2025 خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك ضمن فيديو حمل عنوان "أقمار الطوفان"، في إطار سلسلة "شهداء القسام في معركة طوفان الأقصى".

تفاعل واسع على المنصات

وسرعان ما تحوّل الفيديو إلى مادة واسعة للتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول مستخدمون المشاهد المصوّرة على نطاق واسع، لا سيما اللقطات التي وثّقت الاشتباك من "المسافة صفر" ومحاولة أسر الجندي الإسرائيلي خلال الكمين شرق خان يونس.