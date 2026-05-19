اعتقال نجل مؤسس (مانجو) بتهمة قتل والده

خبرني - بعد عامين من وفاة الملياردير إيزاك أنديج، مؤسس علامة "مانغو" الشهيرة، إثر سقوطه من منحدر قرب برشلونة، اعتقلت الشرطة الإسبانية يوم الثلاثاء، نجله جوناثان بتهمة القتل العمد.

وكان إيزاك أنديج (71 عاما) قد توفي في ديسمبر 2024 أثناء نزهة مع أفراد عائلته في كهوف "مونتسيرات" الجبلية، حيث سقط من ارتفاع يزيد على 100 متر.

وكان نجله جوناثان (45 عاما) برفقته حينها. ورغم عمليات الإنقاذ الجوية والبشرية واسعة النطاق، إلا أن الأب توفي في المكان متأثرا بإصابات متعددة.

وفي يناير 2025، قرر قاض إغلاق القضية لعدم وجود أدلة كافية على ارتكاب جريمة. لكن التحقيق أعيد فتحه لاحقا، وبدأ المحققون في فحص هواتف جوناثان وشقيقتيه جوديث وسارة. ومن جانبها، نفت العائلة في بيانات سابقة أن يكون جوناثان متورطا في وفاة والده، مؤكدة ثقتها الكاملة في براءته.

ويوم الثلاثاء، أصدرت العائلة بيانا أوضحت فيه أن جوناثان يمثل أمام القضاء بخصوص الحادث نفسه، مع وجود أمر بسرية التحقيقات، مؤكدة تعاونها الكامل مع السلطات.

جدير بالذكر أن إيزاك أنديج هو رجل أعمال إسباني من أصل تركي، يعد منافسا لمؤسس "زارا"، أسس "مانغو" في برشلونة عام 1984 بمساعدة شقيقه ناجام.

وتنتشر متاجر السلسلة اليوم في 120 دولة، وكانت ثروته عند وفاته تقدر بـ 4.5 مليار دولار. وعرف بتعاونه مع عارضات عالميات مثل كيت موس وكلوديا شيفر وناعومي كامبل، وكان قريبا من ملكة إسبانيا ليتيثيا التي نعته علنا.

وبعد وفاته، تسلم نجله جوناثان منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئاسة الشركة القابضة "MNG"، بينما أصبحت شقيقتاه نائبتين للرئيس. أما الرئيس التنفيذي توني رويز فقد أصبح رئيسا لمجلس الإدارة أيضا. وقد وصف رويز رحيل أنديتش بأنه خلق فراغا كبيرا، متعهدا بمواصلة مشوار "مانغو" بالشكل الذي كان يطمح إليه مؤسسها.

وأكدت العائلة في بياناتها السابقة أنها تثق بأن التحقيق سيثبت براءة جوناثان، وأنها ستواصل التعاون الكامل مع الجهات المختصة، متمنية أن تختتم القضية في أقرب وقت.