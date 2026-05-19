ورشة تعريفية بامتحان IELTS في جامعة الزيتونة الأردنية

خبرني - نظّمت كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية، ممثلةً بقسم اللغة الإنجليزية، ورشة تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية الدولي IELTS، بمشاركة عدد من الطلبة المهتمين بتطوير مهاراتهم اللغوية والاستعداد للاختبارات الدولية التي تعزز فرصهم الأكاديمية والمهنية.

واستضافت الورشة الدكتورة آلاء الخطيب والسيد أحمد السرطاوي، ممثلو المجلس الثقافي البريطاني حيث قدّما شرحًا تفصيليًا حول طبيعة الامتحان وأقسامه المختلفة، وآليات التسجيل والتقديم، إلى جانب استعراض مجموعة من الإرشادات العملية والاستراتيجيات الفعّالة التي تساعد الطلبة على الاستعداد الأمثل وتحقيق نتائج متميزة.

وأكد عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول، خلال كلمته في الورشة، أهمية اللغة الإنجليزية باعتبارها أداة أساسية للتميّز الأكاديمي والمهني، ودورها المحوري في توسيع آفاق الطلبة وتمكينهم من مواكبة متطلبات الدراسة والعمل والتواصل على المستوى العالمي.

وأشار الدكتور الزغول إلى حرص جامعة الزيتونة الأردنية على دعم الطلبة وتنمية قدراتهم اللغوية من خلال تنظيم الورش والبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ومتطلبات العصر.

وشهدت الورشة تفاعلًا لافتًا من الطلبة من خلال طرح العديد من الاستفسارات المتعلقة بالامتحان وآليات التحضير له، حيث أجاب المحاضران عن أسئلة المشاركين وقدّما نصائح عملية تساعدهم على تحسين مستوياتهم اللغوية وبناء خطط فعّالة للاستعداد للاختبار.

كما أكّد المشاركون أهمية هذه الورش المتخصصة في تعريف الطلبة بالاختبارات الدولية ومتطلباتها، لما لها من دور فاعل في تعزيز فرصهم لاستكمال دراساتهم العليا والانخراط في سوق العمل بكفاءة عالية، مشيرين إلى أن الورشة شكّلت فرصة مميزة للاطلاع على أفضل أساليب التحضير للاختبار واكتساب مهارات تساعدهم على تحقيق نتائج متقدمة.