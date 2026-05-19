مواقع بيع الأضاحي في عمان - أسماء

خبرني - أكدت أمانة عمّان الكبرى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نواب مدير المدينة والمديرون التنفيذيون والمديرون المعنيون بشؤون المناطق والبيئة والشؤون الصحية والأسواق، اليوم الاثنين، على عدد من مواقع بيع الأضاحي في مدينة عمّان، للاطلاع على سير التجهيزات في هذه المواقع.

ويبلغ إجمالي عدد الحظائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام يتجاوز 400 حظيرة، موزعة على عدد من المواقع المعتمدة داخل العاصمة، بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين ومربي المواشي وأصحاب الملاحم.

وتشمل المواقع المعتمدة لبيع الأضاحي لعام 2026 مناطق: بسمان، المدينة، النصر، ماركا، بدر، نزال، زهران، رأس العين، العبدلي، طارق، القويسمة، اليرموك، خريبة السوق، المقابلين، وادي السير، بدر الجديدة، مرج الحمام، صويلح، تلاع العلي، شفا بدران، الجبيهة، وأبو نصير، إضافة إلى موقعي مسلخ عمّان ومسلخ الماضونة، المخصصين لذبح الأضاحي فقط.

وستخضع جميع الحظائر لرقابة بيطرية مباشرة من قبل أطباء بيطريين مختصين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية المعتمدة، وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.