وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى

خبرني - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن خطتها الرقابية والتفتيشية الشاملة للأنشطة الاقتصادية والتجارية في مختلف محافظات المملكة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وضمان التزام المنشآت بالتشريعات الناظمة وحماية حقوق المستهلكين.

وأكدت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن الخطة تتضمن تكثيف الجولات الرقابية لفرق التفتيش بموجب أحكام قانون الصناعة والتجارة والتموين، وتفعيل قنوات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة ومهنية عالية قبيل وأثناء عطلة العيد.

وبينت أن الجولات الرقابية ستشمل مختلف القطاعات التجارية والخدمية، وفي مقدمتها المخابز لضمان توفر مادة الخبز العربي الكبير والتقيد بأسعاره الرسمية، إلى جانب متابعة المطاعم الشعبية للتأكد من الالتزام بقوائم الأسعار المصادق عليها من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومواقع بيع الأضاحي والتأكد من إعلان الأسعار للمستهلكين والالتزام بالأوزان وعدم التلاعب بها.

كما تشمل الخطة متابعة محلات بيع اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن "النتافات" للتحقق من وفرة المنتجات والالتزام بإعلان الأسعار، إضافة إلى تكثيف الرقابة على محلات بيع الحلويات والهدايا والأثاث والأدوات الكهربائية والبطاقات الخلوية المدفوعة مسبقاً.

وأشارت الوزارة إلى أن قطاعي الألبسة والأحذية سيخضعان لرقابة مشددة لضمان قانونية التنزيلات والعروض التجارية المرافقة لفترة العيد والتحقق من جديتها، إلى جانب متابعة محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز المسال المنزلي للتأكد من الالتزام بالتعرفة الرسمية المعتمدة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بالأسواق والأنشطة التجارية من خلال: الهاتف الأرضي (065629045)، أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم (0797527832)، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].

وأكدت أن كوادرها الرقابية تتعامل مع البلاغات والشكاوى الواردة بكل سرعة ومهنية.