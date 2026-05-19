لاعبة التايكوندو الأردنية ماريا الخطيب تكتب عن أكاديمية نجوم الشمال الدولية

خبرني – كتبت لاعبة التايكوندو الأردنية ماريا الخطيب عن أكاديمية نجوم الشمال الدولية المختصة بلعبة التايكوندو، استعرضت فيها محطات الأكاديمية.

وفيما يلي نص المقال:

محطات وانجازات في مسيرة اكاديمية نجوم الشمال الدولية للتايكوندو

كتبت ماريا الخطيب

كثيراً ما نصغي للرياضة وأهميتها والتايكوندو خصيصاً فكيف لهذه العبارة أن تكون قادره على صقل شخصية لاعب وتقويته ذهنياً وجسدياً ؟

إن لاعب التايكوندو قيمه وقامه وهو عصب المنظومه الرياضيه كما ويعد التايكوندو وسيله رائعه لممارسة النشاط البدني وابعاد أطفالكم عن نمط حياة مليء بالتكنولوجيا الحديثه ناهيك عن القوة الجسدية والعقليه التي تمنح للاعبين " وإذا البطولة لم تكحل عينها بغبارها لم يكتمل أبطالها " .

وهنا يسرني انا اللاعبه ماريا الخطيب بالأصاله عن نفسي أن اطرح عليكم هذا الصرح العريق المفعم بالأنجازات المبهره كما ونعتز بجذوره الراسخه ذات الرؤية الثاقبه التي لا تعرف المستحيل هنا نرسم المستقبل لنراه معاً بعيون مغتره بالتفاؤل للمضي قدماً .

تأسست الأكاديمية في عام (2016) وقدمت لاعبين ولاعبات لغايات فحص الحزام الأسود (1-4) بما يقارب 200 لاعب والتي تكللت بالنجاح الباهر لإنفراد هذا الصرح والمناره العريقه وأهمها تألق لاعبين الأكاديميه في عدة بطولات منها : لبنان والولايات المتحدة الأميركية وبطولتي كأس العرب والفجيرة والتي حصلت الأكاديمية من خلالهم على عدة ميداليات ذهبيه.

وستبقى هذه الإنجازات نقشاً مخلداً فكلنا عروبه وفخر بهذه الإنجازات والتي لم تأتي صدفه بل كانت ثمرة الجهود المبذولة ادارياً عن طريق الماستر كابتن حذيفه الصياحين الحاصل على الحزام الأسود 6 دان ولكونه فاحص دولي ومدرب للمنتخب الوطني في العاميين 2019/2018 وكما مثل الأردن كونه لاعب منتخب وطني وعسكري لعدة سنوات.

وكما قيل " على قدر أهل العزم تأتي العزائم "، فكان دائماً مجابه للخطر وعازم على الشجاعه فإن اجتمعا في نفسٍ حُره بلغت من العلياء ما تريد كما بلغ الكابتن حذيفه الصياحين من قبل في عدة بطولات دولية أبرزها حصوله على الميدالية الفضيه في بطولة أمريكا المفتوحه للعام 2024.

ستبقى الرياضه نبض ومحور الحياة وستبقى اكاديمية نجوم الشمال الموطن المناسب لتنمية القدرات والمواهب تحت اشراف نخبه من الكادر التدريبي المتميز .