احتيال باسم آبل يكلّف سيدة أميركية آلاف الدولارات

خبرني - حذّرت امرأة أمريكية من خطورة الرسائل الاحتيالية التي تستهدف مستخدمي هواتف "آيفون"، بعدما خسرت 24 ألف دولار إثر تعرضها لعملية خداع إلكتروني انتحل فيها المحتالون صفة شركة آبل.

وقالت باربرا، وهي سيدة تقيم في ولاية بنسلفانيا، إنها تلقت رسالة نصية تحمل عنوان "تحذير من آبل"، تزعم سحب أموال من حسابها المصرفي، وتطالبها بالاتصال برقم محدد إذا لم تكن هي من أجرت العملية.

وأوضحت، في تصريحات لمحطة WGAL التابعة لشبكة NBC المحلية، أنها اتصلت بالرقم المذكور، ليرد عليها شخص ادّعى أن حسابها المصرفي تعرّض للاختراق، وأن قراصنة باتوا قادرين على الوصول إلى أموالها، مطالبا إياها بتحويل أموالها إلى "حساب آمن" لحمايتها.

وامتثلت باربرا للتعليمات، فتوجهت إلى بنكها وسحبت أموالها، قبل أن تحولها إلى الحساب الذي زوّدها به المحتالون.

وقال المحقق جوناثان مارتن، من قسم شرطة مانهايم تاونشيب، إن الضحية حوّلت آلاف الدولارات إلى حساب مصرفي مزيف أُنشئ عبر الإنترنت.

وأشار مارتن إلى أن هذا النوع من الاحتيال بات يتكرر بشكل متزايد، موضحا أنه يتلقى أسبوعيا عدة بلاغات من ضحايا يقعون في فخ رسائل تدّعي وجود خطر على أموالهم وتطلب منهم تحويلها إلى حسابات "آمنة".

وكانت شركة آبل قد حذّرت مستخدميها من عمليات الاحتيال المعروفة باسم "الهندسة الاجتماعية"، وهي أساليب تعتمد على انتحال شخصيات جهات موثوقة واستخدام الخداع والتلاعب النفسي للحصول على معلومات حساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول والرموز الأمنية والمعلومات المالية.

وبعد خسارتها أموالها، دعت باربرا مستخدمي "آيفون" إلى عدم التسرع في الاستجابة للرسائل المشبوهة التي تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة أو تحويل أموال، مؤكدة أن المحتالين يعتمدون على إثارة الذعر لدفع الضحايا إلى التصرف بسرعة.

وفي سياق متصل، رُصدت خلال الأسابيع الماضية حملة احتيال مشابهة عبر رسائل بريد إلكتروني تزعم امتلاء مساحة تخزين iCloud الخاصة بالمستخدمين، وتطالبهم بترقية حساباتهم لتجنب فقدان الصور ومقاطع الفيديو وتعطل بعض الخدمات.

وتتضمن الرسائل رابطا أو زرّا لتفعيل الترقية، إلا أن صحيفة الغارديان أفادت بأن الروابط تقود إلى مواقع إلكترونية خبيثة صُممت لسرقة البيانات الحساسة والمعلومات المصرفية.

كما حذّرت بعض الرسائل المستخدمين من إغلاق حسابات iCloud الخاصة بهم خلال 48 ساعة إذا لم يتحركوا فورا، في محاولة للضغط عليهم ودفعهم للنقر على الروابط الاحتيالية.

ومن جانبها، أصدرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تنبيها دعت فيه المستخدمين إلى تجاهل هذه الرسائل وعدم النقر على أي روابط مجهولة، والتواصل مباشرة مع شركة آبل للتحقق من أي إشعارات تتعلق بحساباتهم.

ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن أبرز علامات الاحتيال تتمثل في الرسائل التي تطلب تحويل الأموال بشكل عاجل، أو تدفع المستخدمين للنقر على روابط غير موثوقة، أو تستخدم عبارات تهديدية لإثارة القلق والخوف.