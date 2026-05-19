منصّة زين وطماطم و Replit يختتمون هاكاثون الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

خبرني - اختتمت كل من منصّة زين للإبداع (ZINC) وشركة “طماطم” ومنصّة “Replit” فعاليات هاكاثون “Prompt and Play”، الذي جمع على مدار ثلاثة أيام نخبة من المطوّرين والمبدعين وصنّاع الألعاب الرقمية، في تجربة تفاعلية هدفت إلى تطوير ألعاب مبتكرة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى نماذج ألعاب قابلة للتجربة والتنفيذ.

وشهد الهاكاثون إقبالاً واسعاً من المهتمين بقطاع الألعاب والتكنولوجيا، حيث سجّل للمشاركة 365 فريقاً من مختلف التخصصات والخلفيات التقنية والإبداعية، حيث تم اختيار 32 فريقاً منهم للوصول إلى المرحلة النهائية، بعد تقييم الأفكار والمشاريع المقدّمة وفق معايير الابتكار والإبداع وقابلية التنفيذ، وآليات توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب.

وتضمّن الهاكاثون سلسلة من الجلسات التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي قدّمت للمشاركين معرفة عملية حول تطوير الألعاب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتصميم تجربة وواجهة الاستخدام (UX/UI)، واستراتيجيات تحقيق الدخل من الألعاب، إلى جانب مهارات العرض والتقديم أمام لجان التحكيم، مما ساهم في تعزيز مهارات المشاركين ودعمهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع متكاملة.

وفي ختام الهاكاثون تم الإعلان عن أفضل الفرق والأفكار، والتي حصلت على مِنح ودعم نقدي مقدّم من منصّة زين للإبداع (ZINC)، حيث حصل فريق “Dr. Prompt” على المركز الأول ودعم بقيمة 1500 دينار، عن تطويره لعبة تحاكي بيئة تدريب سريرية تفاعلية باللغة العربية، تتيح للمستخدمين خوض تجربة تشخيص وعلاج المرضى باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل الصوتي المباشر بلهجات عربية متنوّعة، فيما حلّ فريق “Meow Battle” في المركز الثاني وحصل على 1000 دينار، من خلال لعبة قتالية تفاعلية تعتمد على التحكّم بالصوت، حيث يستخدم اللاعب صوته لشحن الطاقة ومواجهة الخصوم ضمن مراحل وشخصيات مبتكرة بطابع فكاهي، وجاء فريق “Time Rift” في المركز الثالث وحصل على 500 دينار، بعد تطوير لعبة ألغاز تعتمد على التلاعب بالزمن والتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل لحل التحديات واستكمال المهام ضمن قصة تفاعلية مبتكرة، وذلك بعد منافسة قوية بين الفرق المشاركة والمشاريع المتأهلة للنهائيات.

كما قدّمت منصّة “Replit” للفرق المُختارة رصيداً مجانياً لتتيح لهم إمكانية استخدام أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدمها، لمساعدتهم على تطوير مشاريعهم واستكمال العمل عليها.

وأكدت منصّة زين للإبداع (ZINC) أن تنظيم هذا الهاكاثون يأتي في إطار جهودها المستمرة لخلق مساحة تجمع الشباب الموهوبين والمهتمين بمجالات التكنولوجيا والألعاب الرقمية، بما يتيح لهم التعرّف على بعضهم البعض، وتبادل الخبرات، والعمل على تطوير مشاريع مبتكرة تعزّز مهاراتهم العملية والإبداعية، وتمكّنهم مستقبلاً من بناء مشاريع وأفكار تسهم في تطوير تجارب رقمية أكثر تطوراً، إلى جانب الإسهام في بناء مجتمع يجمع المهتمين بالمجالات التقنية والإبداعية ذات الاهتمام المشترك.