ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا في شرق الكونغو إلى 131

خبرني - قالت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية الثلاثاء إنها سجلت 26 حالة وفاة يشتبه بارتباطها بفيروس إيبولا خلال 24 ساعة في شرق البلاد، فيما عبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه البالغ إزاء انتشار المرض.

وترفع الوفيات الجديدة العدد إلى 131 حالة وفاة مرتبطة بتفشي الفيروس في شرق الكونغو. وتشير النشرة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية إلى تسجيل 516 حالة اشتباه إصابة و33 إصابة مؤكدة في الكونغو فضلا عن حالتين مؤكدتين في أوغندا المجاورة.

وأعلن جيبريسوس السبت أن تفشي سلالة بونديبوجيو النادرة من الفيروس تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وينتشر الفيروس عن طريق التعرض المباشر لسوائل الجسم من أشخاص أو حيوانات مصابة بالفيروس، ويسبب أعراضا قد تشمل ارتفاع درجة الحرارة والتقيؤ والنزيف الداخلي والخارجي. وذكرت المنظمة أن متوسط ​​معدل الوفيات الناجم عن إيبولا يبلغ قرابة 50 بالمئة، مقابل 25 بالمئة إلى 90 بالمئة في حالات تفشي المرض السابقة.

وقال تيدروس لأعضاء جمعية الصحة العالمية في جنيف اليوم "أشعر بقلق بالغ إزاء نطاق وسرعة انتشار الوباء"، مشيرا إلى عدد الحالات المبلغ عنها في مناطق حضرية وبين العاملين في مجال الرعاية الصحية.