الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر لكبح سرعة إيبولا

خبرني - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه يشعر بالقلق إزاء سرعة ونطاق انتشار وباء "إيبولا".

وقال أدهانوم غيبريسوس في الجمعية العامة الـ79 لمنظمة الصحة العالمية في جنيف: "نعرف حاليا أكثر من 500 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" وأكثر من 130 حالة وفاة محتملة".

وتم تأكيد 30 حالة إصابة في شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية، وحالتين في أوغندا. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن من بين المصابين مواطنا أمريكيا نُقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

واعترف بأنه أعلن حالة الطوارئ لأول مرة في التاريخ بسبب انتشار الفيروس حتى قبل انعقاد اجتماع طارئ لمجموعة خبراء منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن تفشي الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.