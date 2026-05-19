ضمن رؤيتها لتمكين الشباب وبناء المهارات المستقبلية.. أمنية شريك استراتيجي لـ (تواصل 2026) للعام الثالث على التوالي

خبرني – جددت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، شراكتها الاستراتيجية ورعايتها لمنتدى "تواصل 2026" الذي نظمته مؤسسة ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات، انطلاقاً من رؤيتها بأهمية تمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم للمشاركة في بناء الاقتصاد الرقمي ومستقبل الأردن.

وتأتي مشاركة أمنية في المنتدى للعام الثالث على التوالي تأكيداً على إيمانها بأن الاستثمار في الشباب لم يعد يقتصر على المسؤولية الاجتماعية، بل أصبح استثماراً استراتيجياً في بناء المهارات وتعزيز الابتكار وتهيئة جيل قادر على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع الدور المتزايد للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة للمستقبل.

وشهد المنتدى مشاركة أكثر من 1500 شاب وشابة من مختلف محافظات المملكة، ضمن جلسات حوارية تناولت قضايا الابتكار، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال، والاستدامة، ودور الشباب في صناعة التغيير، بمشاركة صناع قرار وخبراء وممثلين عن القطاعين العام والخاص.

وخلال المنتدى، استعرضت أمنية مجموعة من مبادراتها واستثماراتها الهادفة إلى تطوير المهارات الرقمية لدى الشباب وتعزيز بيئات الابتكار، إلى جانب تسليط الضوء على دور التكنولوجيا في خلق فرص جديدة للتطوير المهني وريادة الأعمال.

وأكدت المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية، دينا الداود، أن دور القطاع الخاص اليوم لم يعد يقتصر على توفير الوظائف أو تقديم الدعم التقليدي، بل أصبح شريكاً رئيسياً في بناء المهارات وتمكين الشباب وخلق بيئة تساعدهم على الابتكار والمنافسة.

وأضافت الداود: "في أمنية، نؤمن أن تمكين الشباب لا يعني فقط منحهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا، بل تمكينهم من صناعة الحلول والابتكار والمنافسة عالمياً انطلاقاً من الأردن. ولهذا نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والحلول التكنولوجية التي تدعم جاهزية الشباب والاقتصاد لمتطلبات المستقبل."

وتدعم أمنية البنية التحتية الرقمية لقطاع التعليم من خلال شراكتها المستمرة مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الاتصالات الخاصة في القوات المسلحة – الجيش العربي ضمن مشروع الربط والحماية الإلكترونية، الذي يعد من أكبر المشاريع الوطنية في توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، حيث ساهمت الشركة في ربط أكثر من 3500 مدرسة و112 مديرية ومبنى إداري بخدمات الاتصال والإنترنت، ليستفيد من هذه البنية التحتية أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة وأكثر من 100 ألف من الكوادر التعليمية، إلى جانب شراكتها المستمرة مع جامعة الحسين التقنية لدعم الكفاءات الأردنية وتأهيل الشباب للمهارات التي يفرضها الاقتصاد الرقمي الجديد.

كما تواصل الشركة، من خلال مبادرة "شبابي"، الوصول سنوياً إلى أكثر من 30 ألف طالب وطالبة في الجامعات الأردنية عبر برامج وأنشطة تركز على الحوار، والوعي الرقمي، وريادة الأعمال، وبناء المهارات المستقبلية.

وتواصل أمنية تنفيذ مشاريع استراتيجية تشمل شبكات الجيل الخامس، والألياف الضوئية، ومراكز البيانات، إضافة إلى مشروع الربط بالألياف الضوئية بين عمّان والعقبة، ضمن استثمارات تصل إلى 300 مليون دينار خلال السنوات المقبلة، في خطوة تعكس رؤيتها لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات الرقمية تحت مظلة مجموعة Beyon العالمية.