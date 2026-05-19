فندق إنتركونتيننتال الأردن يفتتح مركز اللياقة البدنية المُجدّد و المسبح الصيفي

خبرني - يسر فندق إنتركونتيننتال الأردن أن يعلن عن افتتاح المسبح الصيفي إلى جانب الإطلاق الكامل لمركز اللياقة البدنية المُجدّد بالكامل ضمن مرافق نادي انتركونتيننتال الصحي، في خطوة جديدة تعزز مفهوم الرفاهية ونمط الحياة الصحي في قلب العاصمة عمّان.

يقدّم مركز اللياقة البدنية المطوّر أحدث التجهيزات من شركة لايف فيتنس، بما في ذلك مجموعة أكسيوم للقوة المتكاملة لتدريبات القوة المتقدمة، بالإضافة إلى أجهزة الكارديو المبتكرة من سلسلة أسباير المصممة لتلبية جميع مستويات اللياقة. وتساهم أجهزة أسباير في تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوفير تجارب رياضية مميزة لا تُنسى، إلى جانب تعزيز المظهر الجمالي للمرافق.

يمكن للضيوف الآن تجربة أحدث تقنيات أجهزة المشي المزودة بشاشة عرض بقياس ٢٤ بوصة، إلى جانب الدراجات وأجهزة التدريب المتعدد المزودة بشاشة عرض بقياس ١٦ بوصة، والتي تُقدَّم لأول مرة في الأردن.

كما تم تصميم جميع أجهزة الكارديو بنظام امتصاص الصدمات الذي يستخدم ثمانية ممتصات لتقليل الضغط على المفاصل، مما يضمن تجربة تمرين أكثر سلاسة وراحة وأماناً.

وتُعزَّز تجربة اللياقة أيضاً من خلال تقنيات رقمية متقدمة تشمل واجهة استخدام سهلة، واتصالاً سلساً بالأجهزة القابلة للارتداء، وتكامل التطبيقات الشخصية، بالإضافة إلى محتوى عند الطلب+ الذي يوفّر الإلهام والتحفيز في كل جلسة تدريب.

وبالتوازي مع ذلك، يرحّب الفندق بضيوفه في افتتاح المسبح الصيفي، الذي يوفر تجربة خارجية نابضة بالحياة تُكمل مفهوم الرفاهية المتكامل وتؤكد مكانة الفندق كوجهة رائدة في الأردن.

من خلال هذه التطويرات، يواصل فندق إنتركونتيننتال الأردن إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة عبر دمج الصحة، والابتكار، وتجارب الترفيه الموسمية في تجربة واحدة متكاملة لضيوفه.

