مصر.. حقيقة (الحرب الخفية) داخل أسرة عادل إمام

خبرني - نفت مصادر مقربة من عائلة الفنان المصري القدير عادل إمام، الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، والتي زعمت وجود خلافات حادة بين "الزعيم" وأبنائه وأفراد أسرته بسبب عودته للظهور الإعلامي.

وأكدت المصادر أن كافة الأخبار المنتشرة في هذا الصدد عارية تمامًا من الصحة ولا تمت للواقع بصلة، مشيرة إلى أن الأسرة تحرص دائمًا على فرض سياج من الخصوصية حول حياتها الشخصية، وتفضّل الابتعاد عن الشائعات التي تستهدف إثارة الجدل والبلبلة.

وأضافت المصادر بشكل قاطع: "أي حديث ينشر عن وجود انقسامات أو خلافات بين أبناء عادل إمام، أو داخل المحيط الأسري بشكل عام حول ظهوره الإعلامي، هو كلام غير صحيح جملة وتفصيلًا".

وفي سياق متصل، شهدت احتفالية عيد ميلاد "الزعيم" هذا العام حدثًا لافتًا تمثّل في غياب شقيقه، المنتج عصام إمام، عن الحضور لأول مرة. وهو الأمر الذي كشف عنه الكاتب الأكرم السعدني، مبرزًا عمق العلاقة الوطيدة التي تجمع الشقيقين طوال مسيرة حياتهما.

ووجّه السعدني رسالة مؤثرة ودعاءً بالسلامة لشقيق الفنان الكبير عبر حسابه الشخصي على منصة "فيسبوك"، واصفًا إياهما بـ"التوأم الروحي"، حيث كتب: "أول توأم في الحياة يبقى بينهم سنين طويلة في الميلاد، نفس الروح والملامح والصفات وخفة الدم المنقطعة النظير. عصام إمام لأول مرة في تاريخ التوأم الروحي يغيب عن عيد ميلاد صاحب السعادة عادل إمام. عصوم تربطنا به رحلة طويلة هي كل سنين العمر، وهو واحد من الناس الذين رسموا لمسة جمال في حياتنا، ترجع بألف سلامة وبندعيلك من قلوبنا".