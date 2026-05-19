مصر.. سجن موظف لمدة عام بسبب إجازة

خبرني - قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة موظف بالسجن مدة سنة بتهمة تزوير شهادة طبية للحصول على إجازة مرضية من جهة عمله.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية أن المتهم اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وهو تقرير طبي منسوب صدوره لأحد المستشفيات، وكان ذلك عن طريق الاصطناع، لتقديمه لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قلد شعار خاتم الجمهورية بطريق الاصطناع، كما استعمل المحرر المزور بأن قدمه للموظف المختص بالشركة محل عمله، محتجاً بما دُوّن به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة.

واستعمل المتهم المحرر المزور موضوع الاتهام الأول، فيما زُوّر لأجله، بأن قدمه إلى الموظف المختص بشركته محتجاً بما به من بيانات تفيد إصابته على خلاف الحقيقة، مع علمه بأمر تزويره، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.