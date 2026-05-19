تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال

خبرني - برعاية معالي وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة وفاء بني مصطفى، كرّمت جمعيتا قلقيلية للتنمية الاجتماعية وتلاع العلي الخيرية جامعة الزيتونة الأردنية تقديراً لدعمها ومشاركتها الفاعلة في احتفال الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تسلّم التكريم نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور مأمون أبو حماد ممثلاً عن الجامعة.

وجاء تكريم الجامعة تقديراً لدورها في إنجاح الفعالية الوطنية من خلال مشاركة شعبة النشاط الموسيقي في عمادة شؤون الطلبة، إذ قدّمت فرقة الدبكة التابعة للجامعة فقرة فنية وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية، وأسهمت في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.