*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال

  • 19 أيار 2026
  • 12:17
تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال

خبرني  - برعاية معالي  وزيرة التنمية الاجتماعية السيدة  وفاء بني مصطفى، كرّمت جمعيتا قلقيلية للتنمية الاجتماعية وتلاع العلي الخيرية جامعة الزيتونة الأردنية تقديراً لدعمها ومشاركتها الفاعلة في احتفال الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تسلّم التكريم نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور مأمون أبو حماد ممثلاً عن الجامعة.

وجاء تكريم الجامعة تقديراً لدورها في إنجاح الفعالية الوطنية من خلال مشاركة شعبة النشاط الموسيقي في عمادة شؤون الطلبة، إذ قدّمت فرقة الدبكة التابعة للجامعة فقرة فنية وطنية عبّرت عن الاعتزاز بالأردن وقيادته الهاشمية، وأسهمت في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الشباب.

تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال
تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال
تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال
تكريم جامعة الزيتونة لمشاركتها الوطنية في احتفالات الاستقلال

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة مؤتة تعتمد نظام التعليم عن بُعد ليوم الأحد المقبل
جامعة مؤتة تعتمد نظام التعليم عن بُعد ليوم الأحد المقبل
  • 2026-05-18 18:44
جامعة الزيتونة الأردنية تحرز بطولة كرة القدم السداسية للجالية السعودية في الجامعات الأردنية
جامعة الزيتونة الأردنية تحرز بطولة كرة القدم السداسية للجالية السعودية في الج...
  • 2026-05-18 14:28
الأميرة سمية ترعى حفل تخريج الفوج 36 فوج التحدي  من طلبة مدارس الحكمة الثانوية - صور
الأميرة سمية ترعى حفل تخريج الفوج 36 فوج التحدي  من طلبة مدارس الحكمة الثانوي...
  • 2026-05-18 12:43
بالصور .. د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ريادية وتقنية
بالصور .. د. الحوراني يرعى يوم الابتكار في جامعة عمّان الأهلية بمشاركة شركات ...
  • 2026-05-18 12:18
طلبة
طلبة "الشرق الأوسط" يستمعون لقصص ريادية ملهمة خلال فعالية "TEDx MEU"
  • 2026-05-18 12:13
جامعة البترا تبحث سبل
جامعة البترا تبحث سبل "توطين المبادرات الشبابية" بالتعاون مع وزارة الشباب
  • 2026-05-17 15:17