ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72.772

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,744 شهيدا، و172,588 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.

وأفادت وزارة الصحة بأنّ إجمالي من وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان أحدهما تم انتشال جثمانه، والآخر متأثرا بجروحه، و24 إصابة.

وبيّنت أن إجماليّ عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 857، وإجمالي عدد الإصابات إلى 2,486، فيما جرى انتشال 771 جثمانا من تحت الأنقاض

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

