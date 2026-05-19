الهيئة العامة لـ(تشيفنينج الأردن) تنتخب مجلس إدارة جديد

الهيئة العامة لـتشيفنينج الأردن تنتخب مجلس إدارة جديد

خبرني - عقدت الهيئة العامة لـ«جمعية الخريجين الأردنيين لمنح التشيفنينج البريطانية» اجتماعها، حيث جرى اعتماد التقريرين المالي والإداري عن الفترة المنقضية للمجلس السابق، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واستمرارية العمل المؤسسي.
كما شهد الاجتماع انتخاب مجلس إدارة جديد، ضم الأعضاء التالية أسماؤهم (مرتبة أبجدياً):
سعادة / تالا صويص
سعادة / طارق يونس
 سعادة / ديما جويحان
 سعادة / ركان ماضي
 سعادة / ريما راس
 سعادة / محمد عبدالقادر
 سعادة / هبة حوراني
وفي ختام الاجتماع، تقدّم الحضور بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخب، معربين عن تمنياتهم لهم بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومواصلة العمل بما يخدم الجمعية وأعضاءها، ويعزز من دورها ورسالتها خلال المرحلة المقبلة.

