شركة الدائرة الخضراء تطلق برنامج Zero-to-Hero Gig وتعلن عن مبادرة “ Hero to Zero1000 وظيفة” وشراكة استراتيجية مع CREST

خبرني - أعلنت شركة الدائرة الخضراء (Green Circle)، بالشراكة مع شركة حلول فضاء البيانات، اليوم الثلاثاء الموافق 19 أيار/مايو 2026، عن إطلاق برنامجها الريادي Zero-to-Hero Gig، وذلك خلال مؤتمر متخصص في فندق ريجنسي بالاس عمان ركّز المؤتمر على تطوير الكفاءات الأردنية في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جاهزيتها للانخراط في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ويأتي البرنامج ضمن منحة GrowJO – GIG، المقدّمة و المموله من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (MoDEE) من خلال مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، حيث تتولى شركة الدائرة الخضراء تنفيذ المبادرة بهدف تدريب وتأهيل ما يصل إلى 200 متدرب وربطهم مباشرة بفرص العمل.

وشهد المؤتمر حضور أكثر من 30 شركة ومؤسسة من القطاعين التقني والرقمي، بهدف تعزيز فرص التشبيك المهني بين الخريجين وأصحاب العمل، إلى جانب الإعلان عن إطلاق منصة متخصصة تربط الكفاءات التقنية الأردنية بسوق العمل.

إطلاق مبادرة “1000 Zero-To-Her0وظيفة”

وخلال المؤتمر، أعلنت شركة الدائرة الخضراء وشركة حلول فضاء البيانات عن إطلاق مبادرة “1000 وظيفة”، والتي تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب الأردني في قطاعات الأمن السيبراني، الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المتقدمة، من خلال التدريب العملي، والإرشاد المهني، وربط المواهب بالشركات المحلية والدولية.

شراكة استراتيجية مع CREST العالمية

كما أعلنت الشركة رسميًا عن شراكتها مع منظمة CREST العالمية، وهي منظمة دولية غير ربحية متخصصة في اعتماد وتقييم شركات وخبراء الأمن السيبراني وفق أعلى المعايير المهنية العالمية.

وفي هذا السياق، كشفت شركة الدائرة الخضراء عن اعتماد أكاديمية Knowledge Circle Academy التابعة لها كمزوّد تدريب معتمد من CREST، في خطوة تعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي لتطوير المهارات المتقدمة في الأمن السيبراني.

إطلاق أول دورة تدريبية معتمدة من CREST في الأردن

وتضمن المؤتمر الإعلان عن إطلاق أول دورة تدريبية معتمدة ضمن هذه الشراكة، وهي دورة:

CREST Practitioner Security Analyst (CPSA)

والتي من المقرر عقدها في كانون الأول/ديسمبر 2026، بهدف تزويد المختصين الأردنيين في الأمن السيبراني بمهارات عملية متقدمة وفق معايير دولية معتمدة، بما يعزز جاهزيتهم المهنية وفرصهم في الأسواق المحلية والعالمية.

وقال المهندس محمد الخضري، الرئيس التنفيذي لشركة الدائرة الخضراء:

"نؤمن في الدائرة الخضراء بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتمكين الشباب بالمهارات التي يحتاجها المستقبل. التزامنا اليوم يتمثل في خلق فرص حقيقية ومستدامة في قطاع الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الأردن، وربط المواهب الأردنية بالأسواق الإقليمية والعالمية."

قصص نجاح ملهمة للشباب الأردني

كما استعرض المؤتمر مجموعة من قصص النجاح لشباب أردنيين تمكنوا من الانتقال من التدريب التأسيسي إلى فرص تدريب عملي ووظائف متخصصة في مجالات الأمن السيبراني، وتحليل التهديدات، والوظائف المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى حصولهم على شهادات مهنية عالمية متقدمة.

