الثلاثاء: 19 أيار 2026
بعثة علمية تبدأ بحثاً عن قوارض حاملة محتملة لفيروس هانتا في الأرجنتين

  • 19 أيار 2026
  • 11:36
خبرني - بدأت بعثة علمية الاثنين عمليات بحث في أرخبيل تييرا ديل فويغو عن قوارض يُحتمل أن تكون حاملة لفيروس هانتا، وهي فرضية تنفيها المقاطعة الأرجنتينية بشدة منذ تفشي المرض على متن سفينة سياحية غادرت أوشوايا في الأول من نيسان/أبريل.

ولوحظ أن علماء أحياء من بوينس آيرس بدأوا بنشر مصائد في مواقع مختلفة في أنحاء المقاطعة الجنوبية لاصطياد قوارض وإجراء فحوص عليها لمعرفة ما إذا كانت تحمل سلالة "الأنديز" من الفيروس التي تنتقل بين البشر.

ولم يُبلغ عن حالات إصابة بالفيروس في تييرا ديل فويغو بعد، بخلاف مقاطعات أخرى في جبال الأنديز مثل ريو نيغرو وتشوبوت اللتين تبعدان 1500 كيلومتر عن هذه المنطقة.

واكتسبت المهمة أهمية بالغة منذ تفشي الفيروس على متن السفينة السياحية "ام في هونديوس" مما أدى إلى وفاة ثلاثة من ركابها وأثار حالة من القلق في مطلع أيار/مايو. وكان "المريض صفر"، وهو هولندي، قد مكث في أوشوايا لمدة 48 ساعة قبل صعوده على متن السفينة.

وشوهد علماء أحياء وموظفون في الحدائق الوطنية عند حلول الظلام، يضعون قفازات وكمامات، وينصبون عشرات من الأقفاص المعدنية الصغيرة المستطيلة الشكل على مسارات خارج أوشوايا تطل من الأعلى على المدينة السياحية.

ووُضعت أقفاص أخرى في حديقة تييرا ديل فويغو الوطنية، وهي منطقة من الغابات والبحيرات والجبال تبلغ مساحتها 70 ألف هكتار، وتقع على بُعد 15 كيلومترا من أوشوايا.

وأفاد مصدر صحي محلي بأن 150 مصيدة تقريبا ستنشر بهدف اصطياد نوع من القوارض يُثير جدلا علميا محليا.

ويتوقع أن تظهر النتائج في غضون أربعة أسابيع.

4 شهداء في غارة إسرائيلية على بلدة كفرصير جنوبي لبنان
