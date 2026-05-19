الفاو وجامعة مؤتة تبحثان تعزيز دمج مفاهيم التغير المناخي والاستدامة في التعليم الزراعي في المناهج الأكاديمية

خبرني - بحثت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مع جامعة مؤتة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير المناهج الأكاديمية ودمج مفاهيم التكيف مع التغير المناخي والاستدامة ضمن البرامج التعليمية الزراعية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات البيئية المستقبلية.



جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في كلية الزراعة بجامعة مؤتة، بحضور الأستاذ الدكتور أمين عقل نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية، والأستاذ الدكتور نوفل العميري عميد كلية الزراعة، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف أقسام الكلية، من بينهم الدكتور أسامة مهاوش عميد البحث العلمي، والدكتور رائد العطيات رئيس قسم الإنتاج الحيواني، والدكتور موفق كراجة رئيس قسم الوقاية، والدكتور محمد عمر إبراهيم رئيس قسم التغذية.



كما شارك في الاجتماع وفد من الفاو ضم الدكتورة سامية عكروش، مختصة السياسات والتعليم في المنظمة، والدكتور أحمد السلايمة أخصائي التغير المناخي ومستشار المنظمة والدكتور لؤي جريسات مستشار تطوير المناهج الدراسية.



وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار مشروع “بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة (BRCCJ)” الذي تنفذه الفاو بدعم من صندوق المناخ الأخضر، وبالشراكة مع الحكومة الأردنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويستهدف محافظات حوض البحر الميت :مأدبا والكرك والطفيلة ومعان.



ويهدف المشروع إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، وتطوير أنظمة مائية أكثر قدرة على التكيف، إلى جانب دعم سبل العيش والأمن الغذائي، وتعزيز دمج مفاهيم التكيف المناخي ضمن السياسات والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وخلال اللقاء، استعرض الجانبان نتائج تحليل المناهج والمساقات المطروحة في كلية الزراعة ذات الصلة بقضايا التغير المناخي والأمن الغذائي، كما ناقشا فرص تطوير هذه المناهج بما يعزز جاهزية الطلبة والخريجين للتعامل مع التحديات المناخية ومتطلبات التنمية المستدامة، وبما يواكب الأولويات الوطنية في القطاع الزراعي والبيئي.



وأكد المشاركون أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الدولية بما يدعم تطوير التعليم الزراعي التطبيقي، ويسهم في بناء قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.

وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حاليا مشروع " بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة إستخدام المياه في قطاع الزراعة BRCCJ " والممول من صندوق المناخ الاخضر(GCF) من خلال: وزارات المياه والري ، والزراعة و البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و يهدف المشروع الممتد لسبع سنوات إلى تعزيز التنمية المستدامة المقاومة للمناخ داخل المملكة، وبشكل أكثر تحديدا، زيادة قدرة نظم إدارة المياه والمجتمع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.