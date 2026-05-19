روسيا تبدأ مناورات نووية لمدة ثلاثة أيام

خبرني - بدأ الجيش الروسي الثلاثاء مناورات نووية تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد، في وقت صعّدت كييف ضرباتها بالطائرات المسيّرة، وقبل ساعات من وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين الثلاثاء.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "القوات المسلحة للاتحاد الروسي تُجري من 19 إلى 21 أيار/مايو 2026 مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان".

وخلال هجومها المستمرّ على أوكرانيا منذ ما يزيد على أربع سنوات، استعرضت موسكو امتلاكها للأسلحة النووية ولوّحت مرارا باستخدامها.

وتأتي المناورات بعد أشهر من انقضاء أجل معاهدة "نيو ستارت" الموقّعة بين روسيا والولايات المتحدة والتي هدفت إلى الحدّ من الانتشار النووي، وأيضا في ظلّ موجة تصريحات أدلى بها بوتين حول القدرات النووية لبلاده.

في هذا الجانب، أوضحت وزارة الدفاع الروسية أن انتهاء مفاعيل المعاهدة أعفى أكبر قوّتَين نوويتَين في العالم من مجموعة من القيود.

وأفادت الوزارة بأن التدريبات ستشمل مشاركة أكثر من 65 ألف جندي، و7800 وحدة من المعدات والأسلحة، من بينها أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ، إلى جانب مشاركة طائرات وسفن وغواصات، من بينها غواصات نووية.

أيضا، ستتضمّن المناورات اختبارات لإطلاق صواريخ بالستية وأخرى مجنّحة، على أن تتناول أيضا مسائل تتعلّق "بالتدريب والاستخدام المشترك للأسلحة النووية المنتشرة على أراضي جمهورية بيلاروس".

وكانت روسيا نشرت صاروخا قادرا على حمل رؤوس نووية يُعرف باسم "أوريشنيك" في بيلاروس.

وأعلنت موسكو بدء المنورات قبل ساعات من وصول بوتين إلى الصين في زيارة تستمرّ يومين.