*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

انطلاق التداول في بورصة طهران بعد توقف 80 يوما

  • 19 أيار 2026
  • 11:04
انطلاق التداول في بورصة طهران بعد توقف 80 يوما

خبرني - استأنفت بورصة طهران تعاملاتها اليوم الثلاثاء بعد توقف دام 80 يوما بسبب الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران.
وانطلقت أولى جلسات التداول في السنة المالية الجديدة 1405 هجري شمسي (2026) داخل قاعة بورصة طهران، في خطوة توصف بأنها مؤشر على محاولة تدريجية لاستعادة النشاط المالي.

وقال التلفزيون الإيراني إنه تم استئناف التداولات لأسهم عدد من الشركات، من بينها بنوك وشركات لصناعة السيارات، وأضاف التلفزيون أنه لم يتم استئناف تداول أكثر من 40 شركة متضررة من الحرب، معظمها في قطاعي الكيماويات والمعادن الأساسية.

في المقابل، شهدت جلسة اليوم حضورا لمؤشرات قطاعي البنوك والسيارات، كما أعيد فتح عدد من الصناديق ذات الرافعة المالية، مع فرض قيود صارمة على عمليات البيع، حيث تم تحديد حد أقصى للبيع بواقع 100 ألف وحدة فقط لكل صندوق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران
الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران
  • 2026-05-19 10:53
تراجع 17% في المقترضين النشطين بتمويل الأصغر في الأردن
تراجع 17% في المقترضين النشطين بتمويل الأصغر في الأردن
  • 2026-05-19 10:52
الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط
الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط
  • 2026-05-19 08:19
موقع أميركي يتحدى تقدير البنتاغون لكلفة الحرب على إيران
موقع أميركي يتحدى تقدير البنتاغون لكلفة الحرب على إيران
  • 2026-05-19 08:15
النفط يهبط أكثر من 2% بعد تأجيل ترمب مهاجمة إيران
النفط يهبط أكثر من 2% بعد تأجيل ترمب مهاجمة إيران
  • 2026-05-19 08:13
بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟
بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟
  • 2026-05-19 00:34