*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران

  • 19 أيار 2026
  • 10:53
الدولار ينخفض مع تعليق هجوم إيران

خبرني - انخفض مؤشر الدولار، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق هجوم كان من المقرر شنه على إيران.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‌العملة الأمريكية مقابل ست عملات، عند 99.1810 نقطة، بتراجع طفيف نسبته 0.01% عن سعر الإغلاق السابق.

واكتسب الدولار قوة خلال الأسبوع الماضي باعتباره ملاذا آمنا من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط وعمليات البيع التي اجتاحت أسواق السندات العالمية، إذ أعاد المستثمرون تقييم مخاطر اضطرار البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات لاحتواء التضخم ​مع استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطيل أسواق الطاقة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تراجع 17% في المقترضين النشطين بتمويل الأصغر في الأردن
تراجع 17% في المقترضين النشطين بتمويل الأصغر في الأردن
  • 2026-05-19 10:52
الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط
الذهب يستقر وسط تركيز على تطورات صراع الشرق الأوسط
  • 2026-05-19 08:19
موقع أميركي يتحدى تقدير البنتاغون لكلفة الحرب على إيران
موقع أميركي يتحدى تقدير البنتاغون لكلفة الحرب على إيران
  • 2026-05-19 08:15
النفط يهبط أكثر من 2% بعد تأجيل ترمب مهاجمة إيران
النفط يهبط أكثر من 2% بعد تأجيل ترمب مهاجمة إيران
  • 2026-05-19 08:13
بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟
بينها الأردن .. كم تبلغ كلفة الحج للدول العربية؟
  • 2026-05-19 00:34
أسهم أوروبا ترتفع وسط مخاوف التضخم واضطرابات الطاقة
أسهم أوروبا ترتفع وسط مخاوف التضخم واضطرابات الطاقة
  • 2026-05-18 21:23