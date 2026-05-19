مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل طفلين من قطاع غزة

خبرني - استقبل مستشفى الجامعة الأردنية، طفلين من قطاع غزة يعانيان من أمراض في القلب وأمراض الدم لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم، في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وحسب بيان المستشفى الثلاثاء، جاء استقبال الأطفال ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني" الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية أمس الاثنين، الدفعة الـ 28 من أطفال قطاع غزة المرضى التي ضمت 20 طفلا و40 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.

وقال المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، إن هذه الخطوة تعكس حرص الأردن بقيادة جلالة الملك على تقديم الدعم الطبي والإنساني للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستشفى سخر إمكاناته الطبية والكوادر المتخصصة لتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للأطفال القادمين من غزة.

وبين البصول، أن المستشفى استقبل منذ آب الماضي قرابة 57 طفلا من قطاع غزة، حيث أنهى عدد منهم مراحل العلاج بنجاح، فيما يواصل آخرون تلقي الرعاية الطبية والمتابعة الصحية داخل المستشفى، كما امتدت الخدمات الصحية لتشمل عددا من مرافقي الأطفال في إطار الحرص على توفير رعاية صحية وإنسانية متكاملة للحالات المستقبلة.

وأكد استمرار المستشفى في أداء دوره الطبي والإنساني، بما يسهم في تعزيز فرص الشفاء واستكمال العلاج للأطفال والجرحى القادمين من القطاع.