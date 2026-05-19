*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

حرائق قرب لوس أنجلوس تجبر آلاف السكان على الإجلاء

  • 19 أيار 2026
  • 10:38
حرائق قرب لوس أنجلوس تجبر آلاف السكان على الإجلاء

خبرني - اندلعت حرائق أَحراج في ضواحي مدينة لوس أنجلوس الأميركية الاثنين وانتشرت بسرعة، مما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء لآلاف السكان.

واندلع الحريق الذي أُطلقت عليه تسمية "ساندي" صباح الاثنين في مدينة سيمي فالي التي يبلغ عدد سكانها قرابة 125 ألف نسمة وتقع على بعد قرابة 40 ميلا (60 كيلومترا) إلى الشمال الغربي من وسط لوس أنجلوس.

وبفعل قوّة الرياح التي وصلت سرعتها إلى 35 ميلا في الساعة (56 كيلومترا)، امتدّ الحريق إلى مساحة بلغت 1,364 فدانا بحلول مساء الاثنين، وفقا لوكالة مكافحة الحرائق "كال فاير".

وأتى الحريق على منزل واحد، من دون تسجيل أي ّإصابات بشرية حتى الآن.

وصدرَت أوامر بالإجلاء لأجزاء من سيمي فالي ومدينة ثاوزند أوكس المجاورة، بينما وُضعت عدة أحياء في شمال لوس أنجلوس تحت تحذيرات بالإجلاء.

وقالت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس في مؤتمر صحافي "بموجب تحذير الإجلاء، لا يُطلب من السكان مغادرة منازلهم فورا، لكن يُنصحون بالبقاء في حال تأهب والاستعداد للإخلاء إذا ساءت الظروف وصدرت أوامر الإجلاء".

وأضافت "في الوقت الراهن، لا نتوقع أن يصل الحريق إلى مدينة لوس أنجلوس".

وعلى رغم تراجع قوة الرياح مع حلول مساء الاثنين، أفادت توقعات الأرصاد الجوية الصادرة عن "كال فاير" بأن "درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض الرطوبة بعد الظهر، والرياح الناتجة عن طبيعة التضاريس، لا تزال تُصعّب جهود احتواء الحريق"

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

إيران تكشف أبرز بنود مقترحها لواشنطن: رفع العقوبات وإنهاء الحصار مقابل تهدئة إقليمية
إيران تكشف أبرز بنود مقترحها لواشنطن: رفع العقوبات وإنهاء الحصار مقابل تهدئة ...
  • 2026-05-19 09:31
إيران تفعّل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم
إيران تفعّل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم
  • 2026-05-19 08:37
تفاصيل جديدة.. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا
تفاصيل جديدة.. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا
  • 2026-05-19 08:33
المتحدثة باسم البيت الأبيض في إجازة الأمومة وفانس هو البديل
المتحدثة باسم البيت الأبيض في إجازة الأمومة وفانس هو البديل
  • 2026-05-19 08:32
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أميركي ضد إيران
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أميركي ضد إيران
  • 2026-05-19 08:23
القوات الإسرائيلية تعتقل شقيقة رئيسة إيرلندا
القوات الإسرائيلية تعتقل شقيقة رئيسة إيرلندا
  • 2026-05-19 08:17