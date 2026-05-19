شاكيرا تسترد 64 مليون دولار من الحكومة الإسبانية

خبرني - أمرت محكمة إسبانية مصلحة الضرائب بردّ 55 مليون يورو (64 مليون دولار أمريكي) للمغنية شاكيرا، بعد أن قضت بأن الضرائب التي دفعتها المغنية جاءت بطريقة غير قانونية في نزاعٍ حول ضرائبها.

وبرّأت المحكمة العليا الوطنية المغنية الكولومبية من تهمة التهرب الضريبي، وأمرت وزارة الخزانة بردّ المبلغ مع الفوائد.

وقالت المحكمة إن مصلحة الضرائب لم تُثبت أن شاكيرا قضت 183 يوماً في إسبانيا عام 2011، وهو الحد الأدنى المطلوب للمقيمين لدفع ضريبة الدخل عن العمل في إسبانيا.

وقالت شاكيرا إن المحكمة "أعادت الأمور إلى نصابها أخيراً" بعد أن أمضت ثماني سنوات "تحمّلتُ خلالها استهدافاً وحشياً من الجماهير، وحملات مُدبّرة لتشويه سمعتي، وليالي بلا نوم أثّرت سلباً على صحتي وسعادة عائلتي".



كما أضافت النجمة البالغة من العمر 49 عاماً، والمعروفة بأغانيها الناجحة مثل "Hips Don't Lie" و"Wherever, Whenever": "لم يكن هناك أي تزوير، ولم تستطع الإدارة نفسها إثبات عكس ذلك، ببساطة لأنه لم يكن صحيحاً".

واستطردت بأنه رغم عدم وجود إثبات، إلا أنها ولما يقرب من عقد من الزمان، "عوملتُ كمذنبة. تم تسريب كل خطوة من عملية التقاضي، وتشويهها، وتضخيمها، باستغلال اسمي وسمعتي لتوجيه رسالة تهديد لبقية دافعي الضرائب".

وأضافت: "اليوم، تنهار تلك الرواية، وتنهار بقوة حكم قضائي".

يشمل المبلغ المستحق حوالي 24 مليون يورو كضريبة دخل، وحوالي 25 مليون يورو كغرامات لما وصفته السلطات بأنه انتهاك "خطير للغاية".



وأعلنت مصلحة الضرائب أنها ستستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، وأنه لن يتم سداد أي مبلغ لشاكيرا حتى صدور الحكم النهائي.

عاشت شاكيرا مع لاعب كرة القدم السابق في برشلونة وإسبانيا، جيرارد بيكيه، لأكثر من 10 سنوات، بعد أن التقيا عام 2010 أثناء تصوير فيديو أغنيتها "واكا واكا"، الأغنية الرسمية لكأس العالم في جنوب أفريقيا.

وقالت المحكمة العليا إن الغرامات غير قانونية لأنها استندت إلى افتراض أن إسبانيا كانت محل إقامتها الضريبي للسنة المالية 2011، "وهو أمر لم يتم إثباته".

وأوضحت المحكمة أن المغنية قضت 163 يوماً في إسبانيا خلال تلك السنة المالية، أي أقل بعشرين يوماً من الحد الأدنى المطلوب لتصنيفها كمقيمة ضريبية.

لا تشمل هذه القضية السنوات الضريبية اللاحقة لعام 2011.

كانت هذه القضية واحدة من عدة قضايا رفعتها مصلحة الضرائب الإسبانية ضد شاكيرا.

في عام 2023، توصلت شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامّين الإسبان لتسوية قضية منفصلة تتعلق بالتهرب الضريبي عن السنوات 2012-2014، وذلك قبيل بدء إجراءات التقاضي.

وبموجب هذا الاتفاق، قبلت شاكيرا، التي نفت ارتكاب أي مخالفة، الاعتراف بست تهم ودفعت غرامة قدرها 7.5 مليون يورو.

وكان المدعون العامّون يطالبون بسجنها لمدة ثماني سنوات وتغريمها 23,8 مليون يورو في حال إدانتها. وقالت إنها سوّت القضية "حرصاً منها على مصلحة أطفالها".

وفي عام 2024، أفادت التقارير أن محكمة إسبانية أسقطت تحقيقاً في مدفوعاتها الضريبية لعام 2018 بسبب "نقص الأدلة".

يأتي هذا القرار الأخير من المحكمة الإسبانية في حين تستعد شاكيرا لاختتام جولتها العالمية "النساء لا يبكين بعد الآن" بحفل غنائي في مدريد ابتداءً من سبتمبر/أيلول.

كما أُعلن الأسبوع الماضي أنها ستُحيي حفلاً إلى جانب مادونا وفرقة BTS خلال استراحة الشوط الأول من نهائي كأس العالم لكرة القدم هذا الصيف.

وحققت شاكيرا نجاحاً كبيراً في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حين حضر مليونا شخص حفلاً مجانياً لها على شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو.