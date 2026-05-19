بدء عملية الاقتراع لانتخابات اتحاد الطلبة في الجامعة الأردنية

خبرني - أعلنت الجامعة الأردنية ، صباح الثلاثاء، عن بدء عملية الاقتراع لانتخابات اتحاد الطلبة .

وبحسب تعليمات الاتحاد والأسس الداخلية الناظمة للعملية الانتخابية، يتكون اتحاد الطلبة من أعضاء منتخبين وفق نظام الانتخاب السري الحر، إلى جانب عدد من الأعضاء الذين يتم تعيينهم؛ لتمثيل الطالبات وذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة الدوليين، بما يضمن توسيع قاعدة المشاركة وتمثيل مختلف فئات الطلبة داخل المجلس.

ويهدف الاتحاد إلى تمثيل الطلبة أمام إدارة الجامعة وتبني قضاياهم بما ينسجم مع أهداف الجامعة وتشريعاتها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الجسم الطلابي وإدارة الجامعة، ودعم الأنشطة الأكاديمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتطوعية، وترسيخ قيم الحوار واحترام الرأي الآخر ونبذ العصبيات والنعرات المختلفة.

وتُجرى الانتخابات على مستويين: الأول على مستوى الكليات وفق نظام القوائم النسبية المغلقة، والثاني على مستوى الجامعة بواقع 14 مقعدًا مخصصًا وفقًا للقوائم الجامعية، ضمن آلية انتخابية تهدف إلى تحقيق العدالة في التمثيل الطلابي.

وبلغ عدد المرشحين على مستوى القوائم الجامعية 14 مرشحًا، فيما بلغ عدد المرشحين على مستوى الكليات 459 مرشحًا، ليصل إجمالي عدد المرشحين إلى 473، منهم 360 طالبًا و113 طالبة.

كما بلغ عدد القوائم المرشحة على مستوى الجامعة أربع قوائم، استكملت إحداها إجراءات الترشح، فيما لم تستكمل ثلاث قوائم متطلبات الترشح. وعلى مستوى الكليات، بلغ عدد القوائم المرشحة 132 قائمة، استكملت منها 112 قائمة إجراءات الترشح، مقابل 20 قائمة لم تستكمل الشروط المطلوبة.

ويشارك في العملية الانتخابية 54,306 طلاب يحق لهم الاقتراع، من بينهم 48,207 طلاب من الجنسية الأردنية و6,099 من جنسيات أخرى، منهم 34,648 طالبة و19,658 طالبًا، فيما خصصت الجامعة 59 صندوق اقتراع لإنجاز العملية الانتخابية.

وأكدت الجامعة حرصها على توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة تكفل حرية الاختيار للطلبة، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة؛ لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، بما في ذلك تمكين الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الاقتراع.