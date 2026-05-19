خوف وارتباك على طفلة.. إفشال محاولة خطف داخل (ميكروباص) في مصر

خبرني - أنقذ عدد من المواطنين في محافظة الشرقية بمصر طفلة صغيرة من محاولة اختطاف داخل سيارة نقل ركاب، بعد الاشتباه في سيدة كانت برفقتها، وفق ما أظهرته مقاطع مصوّرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثّق الفيديو لحظة تدخل ركاب سيارة "ميكروباص" في منطقة مشتول السوق، بعدما لاحظوا علامات الخوف والارتباك على الطفلة، قبل أن يتأكد لهم أنها لا تعرف السيدة الجالسة بجانبها، ما دفعهم إلى إيقاف السيارة وإنزال الطرفين.

فيديو محاولة خطف طفلة في الشرقية

وبحسب وسائل إعلام محلية، سلّم المواطنون الطفلة والسيدة المشتبه بها إلى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، حيث فُتح تحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية، وفق تقارير إعلامية مصرية، بأن المشتبه بها حاولت استدراج الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، فيما لم تصدر السلطات المصرية حتى الآن بيانًا نهائيًا يحدد التكييف القانوني الكامل للحادثة.

وأظهرت المشاهد المتداولة حالة من التوتر داخل السيارة، وسط مطالبات من الركاب بالتوجه إلى مركز الشرطة، بينما بدت الطفلة في حالة خوف وبكاء.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، فيما جرى تسليم الطفلة إلى أسرتها بعد التأكد من هويتها.