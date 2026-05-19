من المنوفية إلى مودينا.. شجاعة أب مصري وابنه تهز إيطاليا

خبرني - في عمل بطولي أثار إعجاب الإيطاليين ووسائل الإعلام العالمية تمكن مواطن مصري وابنه من مطاردة وإيقاف منفذ حادث الدهس والطعن المروع الذي وقع في مدينة مودينا شمال إيطاليا السبت الماضي.

وكان المواطن المصري المقيم في إيطاليا أسامة شلبي (56 عاما من محافظة المنوفية) وابنه محمد (20 عاما) قد تدخلا بسرعة وبسالة بعد أن دهس سائق سيارة حشدا من المشاة في شارع فيا إيميليا الرئيسي بوسط المدينة.

وأسفر الحادث المروع عن إصابة 8 أشخاص أربعة منهم في حالة وصفت بأنها "خطيرة جدا" من بينهم سيدة اضطرت لبتر في ساقيها.

وبعد اصطدام السيارة بواجهة أحد المتاجر نزل السائق وهو إيطالي الجنسية من أصول مغربية، حاملا سلاحا أبيض، محاولا الفرار ومهاجما أحد المارة.

وكشفت تقارير إيطالية بأن الشاب المصري محمد انطلق في مطاردة سريعة عبر شوارع وأزقة المدينة، وتمكن من اللحاق بالسائق وطرحه أرضا، قبل أن ينضم إليه والده وعدد من المواطنين للسيطرة عليه وتثبيته حتى وصول قوات الشرطة.

وحظي الأب المصري وابنه بتكريم رسمي من السلطات الإيطالية، حيث أشاد بهما عمدة مودينا ماسيمو ميزيتي، ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني رسالة شكر خاصة لهما.

وأعلنت سفارة مصر لدى إيطاليا عن توجيهها دعوة للمواطن المصري وابنه لتكريمهما بمقر السفارة "باعتبارهما نموذجا يعكس مبادئ وشجاعة الشعب المصري حتى خارج الوطن".