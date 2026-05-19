ذعر وفوضى.. فيديوهات اللحظات الأولى بعد مجزرة أسيوط في مصر

خبرني - أظهرت مشاهد فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مشاهد مؤلمة توثق اللحظات الأولى عقب وقوع حادث إطلاق النار العشوائي داخل موقف أبنوب بمحافظة أسيوط.

ووقع حادث إطلاق النار العشوائي داخل موقف أبنوب في محافظة أسيوط اليوم الاثنين عندما أطلق شخص يستقل سيارة ملاكي النار بشكل عشوائي، مما أسفر عن مقتل 8 مصريين وإصابة 5 آخرين في حالات خطيرة.

وتظهر الفيديوهات المتداولة حالة من الذعر الشديد والفوضى داخل الموقف، مع أصوات صراخ المواطنين ومحاولات الهرب، تلتها مشاهد نقل الجثامين والمصابين وسط تجمعات كبيرة من الأهالي.

كما تظهر مقاطع الفيديو سيارات الإسعاف وهي تنقل الضحايا تحت حراسة أمنية مشددة، إلى جانب لقطات تعكس حالة الحزن والغضب الشديدين التي سيطرت على المكان.

وبعد مطاردة سريعة تمكنت قوات الأمن من محاصرة المتهم في قطعة أرض زراعية، حيث بادر بإطلاق النار على رجال الشرطة، مما أسفر عن مصرعه في تبادل لإطلاق النيران.

وكشفت التحريات الأولية أن مرتكب الواقعة كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتلقى العلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بالقاهرة، في حين تواصل النيابة العامة والأجهزة الأمنية التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات.