حفل صاخب داخل دير مسيحي يثير موجة غضب في مصر (فيديو)

أثار فيديو لحفل صاخب أقيم داخل دير القديس سمعان الأثري في منطقة المقطم بالقاهرة موجة غضب واسعة في مصر بسبب ما اعتبر تجاوزا لقدسية المكان الأثري والديني.

وظهرت في الفيديو الذي انتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أضواء ملونة وأغان صاخبة ودي جي يقف أعلى الخورس أمام الهيكل، مع تجمع عدد كبير من الحاضرين في ساحة الدير، ورقص إحدى العاملات أمام الجمهور.

وأصدر الأنبا موسى أسقف الشباب بيانا رسميا أكد فيه أن ما حدث "ليس له أي علاقة بالعقيدة المسيحية"، موضحا أن هذه التجاوزات "ليست بحسب عقائد وطقوس الكنيسة الأرثوذكسية"، وطالب المسؤولين بالالتزام بالتقاليد والطقوس الراسخة التي سلمها الآباء.



بدوره أعرب المنتدى الثقافي النمساوي بالقاهرة الجهة المنظمة للحفل الذي أقيم يوم 15 مايو، عن أسفه الشديد لما حدث.

وقال إدارة المنتدى في بيان رسمي إنها تقدر العلاقة الطويلة والوثيقة مع الكنيسة القبطية، وأن الحفل كان يهدف إلى ورشة عمل ثقافية مع شباب من منطقة منشية ناصر، لكن الأداء الفني تجاوز حدوده ما اعتبر غير مناسب لقدسية المكان.

وأضافت إدارة المنتدى أنها لم تقصد الإساءة بأي شكل، معربة عن أملها في استمرار التعاون والحوار المثمر مع الكنيسة في المستقبل.



ويعد دير القديس سمعان الخراز المعروف أيضا باسم كنيسة الكهف أحد أكبر وأشهر الأديرة الكهفية في العالم، ويقع في جبل المقطم شرق القاهرة، ويعود تاريخه إلى القرن الـ10 الميلادي.

ويضم الدير عدة كنائس منحوتة في الصخر، ويعد مزارا روحيا مهماً للأقباط الأرثوذكس، حيث ينسب إلى القديس سمعان الذي نقل الجبل بصلاته حسب الرواية القبطية.

وتقام في الدير العديد من الفعاليات الروحية والثقافية، لكن إقامة حفل موسيقي صاخب بهذه الطريقة داخل أو بجوار الهيكل أثار جدلا واسعا، لتعارضه مع التقاليد الطقسية القبطية التقليدية التي تحافظ على قدسية الأماكن الكنسية.