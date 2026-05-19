إيران تفعّل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم

خبرني - توعدت إيران برد سريع وحازم على أي "عدوان" جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم، بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن سبب تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان غير معروف، وهو تطور جاء بعد وقت وجيز من تفعيل مماثل فوق جزيرة قشم الإستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز نتيجة رصد مسيّرات صغيرة من نوع "كواد كابتر" ، وفق ما نقله مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش عن مسؤول هناك.

وأشار هواش إلى أن القوات الإيرانية تستعد لعودة الحرب، وقد يكون تفعيل الدفاعات الجوية مرتبطا بجزء من التدريبات الإيرانية للتصدي لأي هجوم جديد محتمل على البلاد.



وقال قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري الإيراني علي عبد اللهي إن "القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء".

وحذّر الولايات المتحدة وحلفاءها من أن يرتكبوا مجددا ما أسماه "خطأ إستراتيجياً وسوء تقدير"، مضيفا أن "الأعداء الأمريكيين الصهاينة اختبروا مرارا شعبنا الشجاع وقواته المسلحة القوية".

وأشار إلى أن طهران أثبتت بعزم أنها تُظهر اقتدارها وقدراتها لأعدائها في ساحة المعركة، محذرا من وصفهم بالأعداء من ارتكاب خطأ آخر، ومؤكدا أن بلاده سترد بقوة وأشد بكثير من الحرب الأخيرة.

وتابع "سندافع بكل ما أوتينا من قوة عن حقوق شعبنا وسنقطع يد كل معتد".

وفي السياق، قال محسن رضائي -مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية- إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يحدد موعدا للهجوم ثم يلغيه بنفسه "أملا في استسلام أمتنا".

وأوضح أن ما أسماها "القبضة الحديدية للقوات المسلحة الإيرانية سترغمهم على التراجع والاستسلام".

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تحدث فيه ترمب عن أن تطورا إيجابيا في المحادثات مع إيران أقنعه بإرجاء الهجوم على طهران، مشيرا إلى أن هناك "فرصة ‌‌جيدة جدا" لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سلاح نووي.



