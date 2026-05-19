المتحدثة باسم البيت الأبيض في إجازة الأمومة وفانس هو البديل

خبرني - يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إحاطة صحفية في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء نيابة عن المتحدثة الرسمية كارولين لفيت الغائبة في إجازة أمومة.

وأفادت الخدمة الصحفية للإدارة الأمريكية بأنه وبحسب جدول أعمال يوم الثلاثاء، تعقد إحاطة فانس الصحفية في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت موسكو).

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيتضمن جدوله عدة فعاليات مغلقة، إضافة إلى كلمة يلقيها خلال لقاء مع المشرعين في البيت الأبيض، وذلك يوم الأربعاء في الساعة 2:15 فجرا بتوقيت موسكو.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لفيت قد غادرت عملها في إجازة أمومة بمناسبة ولادة طفلها الثاني، وقد سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن ناب عنها في قاعة الإحاطات الصحفية منذ نحو أسبوعين.