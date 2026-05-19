الثلاثاء: 19 أيار 2026
المتحدثة باسم البيت الأبيض في إجازة الأمومة وفانس هو البديل

  • 19 أيار 2026
  • 08:32
خبرني - يترأس نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إحاطة صحفية في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء نيابة عن المتحدثة الرسمية كارولين لفيت الغائبة في إجازة أمومة.
وأفادت الخدمة الصحفية للإدارة الأمريكية بأنه وبحسب جدول أعمال يوم الثلاثاء، تعقد إحاطة فانس الصحفية في تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت موسكو).

أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيتضمن جدوله عدة فعاليات مغلقة، إضافة إلى كلمة يلقيها خلال لقاء مع المشرعين في البيت الأبيض، وذلك يوم الأربعاء في الساعة 2:15 فجرا بتوقيت موسكو.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لفيت قد غادرت عملها في إجازة أمومة بمناسبة ولادة طفلها الثاني، وقد سبق لوزير الخارجية ماركو روبيو أن ناب عنها في قاعة الإحاطات الصحفية منذ نحو أسبوعين.

 

حرائق قرب لوس أنجلوس تجبر آلاف السكان على الإجلاء
  • 2026-05-19 10:38
إيران تكشف أبرز بنود مقترحها لواشنطن: رفع العقوبات وإنهاء الحصار مقابل تهدئة إقليمية
  • 2026-05-19 09:31
إيران تفعّل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم
  • 2026-05-19 08:37
تفاصيل جديدة.. 5 قتلى بهجوم على مركز إسلامي بولاية كاليفورنيا
  • 2026-05-19 08:33
زعيم الحوثيين: جاهزون عسكريا لأي تصعيد أميركي ضد إيران
  • 2026-05-19 08:23
القوات الإسرائيلية تعتقل شقيقة رئيسة إيرلندا
  • 2026-05-19 08:17