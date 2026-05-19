نصائح للعيش حتى سن المئة

خبرني - تنصح الدكتورة أولغا تكاتشيوفا، كبيرة أطباء الشيخوخة في وزارة الصحة الروسية، عضو مراسل في أكاديمية العلوم الروسية، بمراقبة مستوى الكوليسترول والسكر في الدم.
ووفقا لها، تزيد مراقبة مستوى الكوليسترول والغلوكوز، والفحوصات الوقائية، والنشاط البدني، والإقلاع عن العادات السيئة، من فرص الشخص في بلوغ سن المئة.

وتقول: "من الضروري إجراء فحوصات وقائية ومراقبة مستوى ضغط الدم، ومستوى الكوليسترول، والغلوكوز. لأنها مؤشرات تحدد الشيخوخة المبكرة للأوعية الدموية. أي إذا أدرك الشخص أن صحته بين يديه، فلديه كل الفرص للعيش حتى سن المئة".

وتشير الخبيرة، إلى أن الطريقة الأكثر فعالية وثباتا لإطالة العمر هي تغيير نمط الحياة. وبالتالي، فإن الإقلاع عن العادات السيئة، وممارسة النشاط البدني والمعرفي والاجتماعي، والتغذية السليمة، كلها عوامل تساعد على إطالة العمر.

ووفقا لها، يعتقد الكثيرون أن الوراثة تلعب دورا رئيسيا في متوسط ​​العمر المتوقع، ولكن هذا ليس صحيحا. لأنه غالبا ما تضم ​​عائلات المعمرين أفرادا معرضين للوفاة في سن مبكرة. ولكن في المقابل، ورغم العوامل الوراثية غير المواتية، قد يعيش الإنسان عمرا مديدا.

