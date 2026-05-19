دواء فموي يحقق تحسنا ملحوظا في انقطاع النفس أثناء النوم

خبرني - أظهرت دراسة سريرية أن دواء فمويا يُؤخذ ليلا قد يحسّن السيطرة على انقطاع النفس الانسدادي النومي عبر استهداف آلياته العصبية العضلية المسببة لانسداد مجرى الهواء أثناء النوم.

وكشفت الدراسة أن الدواء التجريبي AD109، الذي يجمع بين "أروكسيبوتينين" و"أتوموكسيتين"، يمثل نهجا علاجيا جديدا يختلف عن العلاجات التقليدية، إذ يعمل على دعم وظيفة عضلات مجرى الهواء بدلا من الاكتفاء بعلاج الأعراض.

آلية عمل الدواء

يعتمد AD109 على مزيج من دواءين يعملان على تحسين توتر عضلات الحلق ومنع انهيار مجرى الهواء أثناء النوم. وشملت الدراسة 646 بالغا في 69 مركزا طبيا في الولايات المتحدة وكندا، تراوحت شدة حالتهم بين الخفيفة والشديدة، وجميعهم لم يتحملوا أو رفضوا استخدام جهاز CPAP.

وأظهرت النتائج انخفاضا يقارب 44% في مؤشر انقطاع النفس/نقص الأكسجة لدى مجموعة AD109، مقارنة بـ 18% في مجموعة الدواء الوهمي. كما تحسن مؤشر نقص الأكسجين وعبء نقص الأكسجة بشكل ملحوظ خلال الليل.

ولوحظت هذه التحسينات عبر فئات متعددة من المرضى، بغض النظر عن شدة المرض أو الخصائص الجسمية.

وأوضح الدكتور باتريك جون سترولو، طبيب طب النوم في المركز الطبي بجامعة بيتسبرغ والمعد الرئيسي للدراسة، أن النتائج تعكس تطورا مهما في فهم المرض، قائلا إن استهداف الخلل العصبي العضلي قد ينعكس مباشرة على تحسين النتائج السريرية.

السلامة والآثار الجانبية

سجل الدواء ملف سلامة مقبولا، مع آثار جانبية خفيفة إلى متوسطة شملت جفاف الفم والغثيان والأرق وصعوبة التبول. وبلغت نسبة التوقف عن العلاج بسبب هذه الأعراض نحو 21%.

أهمية العلاج الجديد

يعد جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر (CPAP) العلاج القياسي لانقطاع النفس الانسدادي النومي، إلا أن عدم تحمل العديد من المرضى له يحد من فعاليته على نطاق واسع. وفي هذا السياق، يُنظر إلى AD109 كخيار علاجي محتمل يمكن أن يسد هذه الفجوة العلاجية.

وأشار الباحثون إلى أن وجود علاج دوائي فموي فعال قد يوسع خيارات المرضى الذين لا يستطيعون الالتزام بالعلاج التقليدي، خاصة في ظل استمرار ارتفاع نسب الحالات غير المعالجة أو المعالجة بشكل غير كاف.

الوضع التنظيمي

حصل AD109 على تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، في ظل الحاجة إلى خيارات علاجية دوائية أكثر فاعلية لتحسين إدارة المرض.

وقدمت الشركة المطوِّرة طلب ترخيص دواء جديد (NDA)، ومن المتوقع أن تصدر هيئة الغذاء والدواء قرارها النهائي خلال الربع الأول من عام 2027، رهنا باستكمال إجراءات المراجعة والموافقة.

نشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، وعرضت في المؤتمر الدولي لجمعية الصدر الأمريكية لعام 2026.